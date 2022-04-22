Открытие выставки, организованной Фондом Виктора Пинчука, Офис Президента и Министерство культуры Украины, состоялось 21 апреля. Оно началось с обращения президента Украины Владимира Зеленского.

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В официальной части также выступили:

мэр Венеции Луиджи Бруньяро;

президент Венецианского биеннале Роберто Чикутто;

украинский бизнесмен Виктор Пинчук;

лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук;

посол Украины в Италии Ярослав Мельник.

На мероприятие пригласили народную артистку Украины Тину Кароль. Она вышла на сцену в красивом вышитом платье, туфлях на каблуке, с аккуратной прической и нежным макияжем. Перед всеми присутствующими исполнительница без музыкального сопровождения спела гимн Украины.

Тина Кароль в Венеции исполнила гимн Украины: смотрите видео онлайн

Обратите внимание! Первая леди Украины Елена Зеленская отметила важность искусства во время войны. Она обратилась к участникам и гостям Венецианской биеннале. Что она написала в письме, которое прочитал посол Украины в Италии – узнайте по ссылке.

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