Через брак часу й інші об'єктивні обставини: Вірменія не братиме участі у Євробаченні-2021

Вірменія відмовилась від участі у пісенному конкурсі Євробачення-2021, який проведуть у Роттердамі. Про це повідомили 5 березня. Які причини такого рішення країни – читайте далі.

Про відмову Вірменії від участі у Євробаченні-2021 повідомили на офіційному сайті Євробачення, посилаючись на суспільного мовника країни.

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Після ретельних та детальних обговорень, Суспільна Телекомпанія Вірменії вирішила вийти з пісенного конкурсу Євробачення-2021. Події, що відбулися, короткий термін часу й інші об'єктивні обставини роблять неможливою належну участь Вірменії у конкурсі Євробачення,

- сповістили у Суспільній Телекомпанії країни.

Ймовірними причинами відмови республіки від участі у конкурсі могли стати політична криза та конфлікт у Нагірному Карабасі, який відбувся восени 2020 року.



Вірменія відмовилась від участі у Євробаченні-2021

Відомо, що Вірменія бере участь у конкурсі Євробачення з 2006 року. Одними із найкращих досягнень вірменських співаків стало четверте місце, яке зайняли співачка Сирушо у 2008 році та Арам MP3 (Арам Саркісян) у 2014 році. Попередньо, країна вже відмовлялась від участі у конкурсі у 2012 році, також через політичні причини.