Майстер-клас по перевзуванню: спливло відео, де Віра Брежнєва заперечує, що українська співачка
Джерело:Харитін Старський
Після того як Віра Брежнєва випустила свою першу україномовну пісню в дуеті з TAYANNA, у мережі завірусився фрагмент її інтерв'ю 2019 року. У ньому артистка з села Кам'янське на Дніпропетровщині доводить, що не є українською співачкою.
Відео поширив військовий блогер і нацгвардієць Харитін Старський. У ньому Віра Брежнєва дає інтерв'ю українофобу й фігуранту бази "Миротворець" В'ячеславу Манучарову. Той здивувався, що в "Яндексі" її називають українською співачкою.
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Віра Брежнєва просила не називати її українською співачкою
Я українською співачкою не була, тому що я не брала участі там у жодній "Пісні року". Сама Україна мене не сприймала українською співачкою. Вважається, щоб бути українською співачкою, у тебе повинні бути пісні українською мовою. У мене їх немає. Плюс коли я прийшла у "ВІАГру", мій перший концерт був у Санкт-Петербурзі. Я з самого початку, 16 років тому, почала гастролювати по всій СНД,
– видала Віра Брєжнєва.
Тож вона попросила називати її "просто співачка", не асоціюючи ні з Україною, ні з Росією.
Майстер-клас по перевзуванню від Вєрачкі Брєжнєвой,
– прокоментував Харитін Старський.
Як до Брежнєвої ставляться в мережі
Переважна більшість коментаторів засудила Брежнєву, назвала пристосуванкою та відправила назад у Росію:
- "Найбільше г*вно в тому, що в таких персонажів немає уявлення про то, як бути українським артистом. Що й ілюстровано у виборі пісні та манері виконання. Україна для них – це естрада з бухтєлкі, сирні коники, тин, глечик. Замість відчуття потужної, живої, сучасної, історично тяглої європейської країни. Добре, що ця патороч зникає зі сцени, як рудимент нульових";
- "І таких зараз повно. А наші їдять це лайно з радістю";
- "Вона так виправдовується, що аж гидко слухати";
- "На біса нам це лайно?";
- "Є таке слово – пристосуванці. Це про всіх цих "я вапще протів вайни і внє палітікі";
- "І оці гадини зараз ще й по світу попруться давати концерти під українськими прапорами, бо грошей так можна більше назбирати".
Однак є й ті, хто зраділи, що Віра Брежнєва нарешті отямилася. На їхню думку, краще хай вона співає українською, ніж виступає в Кремлі як Повалій:
- "Таких в нас багато. Мені також гидко від них, але краще так, ніж навпаки! І мене дуже тішить, що зараз Україна як ніколи об'єднана";
- "Ну краще так, ніж в іншу сторону";
- "Вона могла спокійно поїхати до Росії, як Повалій, але лишилась в Україні і співає тепер українською. Зараз відбувається історичний час, коли Україна остаточно рве ментальні зв'язки з Росією, і серед мільйонів тих, хто сидів одною дуплю на двох стільцях, багато приймають нарешті правильну сторону. В чому сенс їх цькування?"