Мастер-класс по переобуванию: сплыло видео, где Вера Брежнева отрицает, что украинская певица
Источник:Харитин Старский
После того, как Вера Брежнева выпустила свою первую украиноязычную песню в дуэте из TAYANNA, в сети завирусился фрагмент ее интервью 2019 года. В нем артистка из села Каменское в Днепропетровской области доказывает, что не является украинской певицей.
Видео распространил военный блогер и нацгвардеец Харитин Старский. В нем Вера Брежнева дает интервью украинофобу и фигуранту базы "Миротворец" Вячеславу Манучарову. Тот удивился, что в "Яндексе" ее называют украинской певицей.
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Вера Брежнева просила не называть ее украинской певицей
Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной "Песне года". Сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Считается, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет. Плюс, когда я пришла в "ВИАГру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. Я изначально, 16 лет назад, начала гастролировать по всему СНГ,
– выдала Вера Брежнева.
Поэтому она попросила называть ее "просто певица", не ассоциируя ни с Украиной, ни с Россией.
Мастер-класс по переобуванию от Верочки Брежневой,
– прокомментировал Харитин Старский.
Как к Брежневой относятся в сети
Подавляющее большинство комментаторов осудили Брежневу, назвали приспособленкой и отправили обратно в Россию:
- "Самое большое г*вно в том, что у таких персонажей нет представления о том, как быть украинским артистом. Что и иллюстрировано в выборе песни и манере исполнения. Украина для них – это эстрада из бухтелки, сырные лошадки, плетень, кувшин. Вместо ощущения мощной, живой, современной, исторически тяглой европейской страны. Хорошо, что эта паторочь исчезает со сцены, как рудимент нулевых";
- "И таких сейчас полно. А наши едят это дерьмо с радостью";
- "Она так оправдывается, что даже противно слушать";
- "К черту нам это дерьмо?";
- "Есть такое слово – приспособленцы. Это обо всех этих "я вообще против войны и вне политики";
- "И эти гадины сейчас еще и по миру попрутся давать концерты под украинскими флагами, потому что денег так можно больше собрать".
Однако есть и те, кто обрадовался, что Вера Брежнева наконец пришла в себя. По их мнению, лучше пусть она поет на украинском, чем выступает в Кремле как Повалий:
- "Таких у нас много. Мне тоже противно от них, но лучше так, чем наоборот! И меня очень радует, что сейчас Украина как никогда объединена";
- "Ну лучше так, чем в другую сторону";
- "Она могла спокойно поехать в Россию, как Повалий, но осталась в Украине и поет теперь по-украински. Сейчас происходит историческое время, когда Украина окончательно рвет ментальные связи с Россией, и среди миллионов сидевших одной ж*пой на двух стульях много принимают наконец правильную сторону. В чем смысл их травли?"