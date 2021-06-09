Вінні Гарлоу закрутила роман з відомим баскетболістом під час карантину

Канадська модель з хворобою вітиліго Вінні Гарлоу розповіла про початок стосунків з відомим баскетболістом Кайлом Кузма. Зірка зауважила, що могла взагалі не почати з ним спілкування.

Під час карантинних обмежень у 2020 році безліч зіркових пар розпадалися. Та відома канадська модель Вінні Гарлоу – повна протилежність, адже в такий важкий період знайшла своє кохання.

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Вінні Гарлоу про свій новий роман

Знаменитість розповіла, що баскетболіст Кайл Кузма приблизно у 2019 році вже писав в особисті повідомлення в інстаграмі до моделі. Та через соціальну мережу вона понад рік не помітила повідомлення від спортсмена.

За рік до цього я отримала особисте повідомлення від мого хлопця, і я ніколи його не бачила. Я не знаю, в чому полягає збій в системі з Instagram, але воно жодного разу не з'явилося,

– поділилась Вінні.

Та вже через рік Гарлоу пощастило прочитати нове повідомлення від баскетболіста: "Рік по тому, на піку карантину, він знову написав мені в DM після того, як я опублікувала нову фотографію, і я сказала: "О, привіт!".

Модель тоді запитала Кайла, як проходить його карантин. З того часу почалося довге спілкування зіркової пари. Та через пандемію вони практично не могли бачитися.

А потім, приблизно через місяць в Facetime по 24 години кожен день, він сказав: "Ти повинна приїхати в Лос-Анджелес", і з того часу я живу в Лос-Анджелесі. Це було рівно рік тому,

– зізналась Вінні Гарлоу.

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