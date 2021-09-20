Виніс мамині коштовності, – Артур Логай зізнався про залежність, від якої страждав у юності

Відомий український актор Артур Логай розповів про рік, який змінив його життя. За словами артиста, це 2011, адже тоді він звільнився від залежності. Чоловік зізнався, що був ігроманом.

У неділю, 19 вересня, пройшов 3 ефір "Танців з зірками". У ньому учасники розповідали про рік, який змінив їхнє життя. Відомий український актор та ведучий Артур Логай поділився неочікуваним зізнанням.

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Артур Логай зізнався про залежність

Зірковий учасник розповів, що в юному віці хотів заробляти, однак легким способом – на ігрових автоматах.

Рік, який змінив моє життя – 2011. Мені було 18 років, коли я кинув азартні ігри. Як і багато молодих людей з Мелітополя, я пропадав у залах ігрових автоматів. У мене було багато боргів, і одного разу я виніс мамині коштовності,

– зізнався Артур Логай.

Актор додав, що хоче присвятити танець своїй родині, яка любить його попри все. Тому партнерка Логая постала в символічному образі – у сукні, зробленій нібито з купюр.

"Знаю, що батьки мене пробачили, але мені досі соромно. Цей танець – для моєї сім'ї. Хочу, щоб вони мною пишалися. Хочу перекрити біль, який заподіяв моїй родині", – підкреслив знаменитість.

"Танці з зірками 2021" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Артура Логая та Анни Кареліної:



Судді "Танців з зірками" високо оцінили віденський вальс у виконанні Артура та його партнерки. Максим Чмерковський навіть назвав артиста претендентом на перемогу в танцювальному проєкті.​

Зазначимо, що Джамала також розповідала про рік, що змінив її життя. Для співачки це – 1944. Це не тільки назва її переможної пісні на Євробаченні-2016, але й історично важливий період для її родини.