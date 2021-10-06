Вінченцо з "Холостячки" розповів про конфлікт з іншим учасником шоу
Джерело:"Факти ICTV"
У новому сезоні "Холостячки" зі Златою Огнєвіч почали швидко розвиватися події. Загострилися стосунки між самими учасниками проєкту. Зокрема, Вінченцо мав сварку з Романом Свечкоренком.
Вінченцо Дулепа не раз проявляв стійкий характер, коли прагнув завоювати увагу головної героїні на "Холостячці". Тому він потрапляв у незручні ситуації з іншими чоловіками, які часто його критикували.
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Вінченцо про конфлікт на шоу
Ресторатор з Лондона підкреслив, що готовий на все заради дівчини. Тому якщо вона йому близька, чоловік готовий порушити свої принципи. Однак попри обурення чоловіків щодо поведінки Вінченцо, конфліктів у нього було небагато.
У мене один раз був конфлікт у будинку. Я людина відкрита і прямолінійна. Я підійшов до Роми Свечкоренка і сказав йому, що він маніпулятор. І я єдиний, хто сказав це йому в обличчя. Але після діалогу ми з ним потоваришували,
– розповів Дулепа.
Ресторатор підкреслив, що у спілкуванні з чоловіками він буде тримати стійку та непорушну позицію. Однак з жінками він поводиться інакше.
Все ж, на думку Вінченцо, чоловік сильний не в тому, що починає скандал і бійку. Для нього сила полягає в іншому.
Проявити силу – це з легкістю піти. Адже суперники, буває, спеціально провокують на агресію, а ти її придушуєш, не показуєш. Тобто ти для себе це питання закрив і пішов далі, а для провокатора – це незакритий гештальт, його це буде мучити,
– поділився учасник "Холостячки".
Побачення Злати та Вінченцо
- Зазначимо, у 3 випуску шоу Вінченцо мав подвійне побачення зі Златою, адже до нього приєднався Олег. Чоловіки та співачка вирушили на риболовлю. Згодом ресторатор запросив героїню на спілкування тет-а-тет.
- Він подарував Златі свічку з ароматом троянди, а також відверто розповів про втрату батька. Це дуже розчулило артистку й наприкінці вона вручила Вінченцо бутоньєрку. Тому учасник має шанс завоювати серце "Холостячки".