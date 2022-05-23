Він звертається, – Камалія зізналася, що люди Зеленського телефонують її чоловіку-мільярдеру

Чоловік співачки Камалії – пакистанський мільярдер. Він разом з дружиною допомагає українським військовим і біженцям. Однак, як з'ясувалося, не лише їм. По допомогу до Мохаммада Захура звертається сам Зеленський.

Дружина мільярдера й до війни займалася благодійністю, а після 24 лютого зосередила всі зусилля на потребах військових, поранених і біженців. Чоловік Камалії допоміг придбати два винищувачі для ЗСУ та виділив більш як мільйон євро на будівництво житла для українців у Німеччині. Тож не дивно, що він у тісному контакті з президентом Зеленським.

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Камалія про дзвінки Зеленського її чоловіку

Я не знаю, чи можу це говорити. Він звертається, звісно. Телефонують його люди,

– заявила Камалія.

Тож невідомо, чим саме Мохаммад Захур допоміг Зеленському – чи грошима, чи зв'язками, хоч зараз, за словами артистки, сам не в найкращому фінансовому становищі. "У нас як у всіх. Нічого не працює. Бізнес стоїть", – поділилася Камалія і додала, що частину бізнесу вони планують запускати через місяць, він працюватиме "тільки на якихось відсотках".

Як сама Камалія допомагає Україні

– засновник та генеральний директор групи компаній ISTIL Group. Він володіє різноманітним портфелем проєктів з нерухомості та здійснює інвестиції у широкий спектр галузей у всьому світі.

Також Камалія зізналася, що за останні два з половиною місяці не раз відмовляла в допомозі, адже не може врятувати всіх.

"Персонально, особисто, я не всім можу допомогти. Я допомагаю масово – військовому госпіталю, батальйонам, теробороні. А вони вже розподіляють це. Працюю з дитячою лікарнею "Охматдит", – розповіла зірка. Вона додала, що зараз літає по всій Європі з концертами, аби залучити до благодійних ініціатив якомога більше багатих людей.

Зараз я працюю, їжджу по всій Європі, щоб залучити якнайбільше заможних людей, які також можуть допомогти, можуть підтримати Україну. Кожні 3-4 доби я літаю, даю благодійні концерти, зустрічаюся з впливовими людьми,

– поділилася Камалія.

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