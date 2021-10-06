Уже 28 років Пономарьов виходить на сцену з піснями, які підспівують мільйони. Та на створення більшості композицій повпливали його життєві історії. Зокрема, розлучення, боротьба за побачення з сином.

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Стосунки Олександра Пономарьова з сином

У 2007 році друга дружина артиста – Вікторія Мартинюк народила сина. Хлопчика назвали Олександром. Хоча Пономарьов розлучився з обраницею, однак з нащадком проводить багато часу. Вони разом подорожують, люблять плавати, засмагати, гуляти, кататися на велосипедах. І розмовляють на різні теми.

Ми говоримо про все, окрім дівчат. Це він від мене приховує,

– розповів Олександр.



Олександр Пономарьов з сином / Фото з інстаграму співака

Окрім відпочинку вони ще займаються господарськими справами. Разом посадили дерева. А також граються з домашніми улюбленцями – сімома котами та двома собаками. Чоловік додав, що саме син мотивує його розвивати власний тікток та ютуб.

Нагадаємо, вперше Пономарьов пішов під вінець з Оленою Мозговою. Продюсерка народила йому доньку Євгенію.