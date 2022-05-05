Він не озивався, – Катя Осадча розповіла історію жінки з Маріуполя, яка втратила чоловіка

Телеведуча Катя Осадча запустила телеграм-канал "Пошук зниклих", в якому люди шукають рідних. Зірка розповіла історію жінки з Маріуполя, яка втратила чоловіка, а сама дивом врятувалася.

Лідія Миколаївна Горбунова дивом вижила в зруйнованому Маріуполі. Виїхати вона не могла, оскільки відмовилася залишати паралізованого після інсульту чоловіка. Згодом опинилася без зв'язку з рідними.

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Історія Лідії Миколаївни з Маріуполя

Жінка до дрібниць пам'ятає кожен день півторамісячної блокади в Маріуполі. Спочатку снаряд росіян влучив у її будинок. Лідія Миколаївна врятувалася, а її чоловік загинув.

Я провалилася на сьомий поверх, лише почула, як чоловік вигукнув моє ім'я. Я крикнула йому, але він уже не озвався. На мене посипалися якісь меблі, дошки, клуби рудого диму, пилюка. Відразу з'явився вогонь. Я почала його гасити й знову провалилася ще нижче. У мене обгоріли руки, лишилися шрами,

– пригадала жінка.

Діставши жінку з-під завалів, її відправили до будівлі драмтеатру. Єдине, що мала з собою, – халат, куртку та кросівки. В Лідії Миколаївни не залишилося нічого. Навіть документи не вдалося зберегти. У драмтеатрі жінка провела декілька днів, потім люди опинилися під авіаударами.

"Здригнулися стіни, посипалася штукатурка, все це почало падати. Усі почали кричати: "Йдіть, театр горить і зараз обвалиться". Ще понад тиждень я разом з двома людьми блукала Маріуполем у пошуках порятунку. Декілька ночей ми провели в підвалі церкви. Без їжі та майже без води. А далі пішки йшли селами у бік підконтрольної українською армією території", – розповіла пані Лідія.

Прийшовши на територію, яка підконтрольна Україні, жінка не могла стримати сліз. Вона заплакала, побачивши українські прапори. У Запоріжжі жінка сконтактувала з рідними. Зараз вона перебуває в безпеці. Разом з внучкою зараз у Тернополі.