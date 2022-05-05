Лидия Николаевна Горбунова чудом выжила в разрушенном Мариуполе. Уехать она не могла, поскольку отказалась покидать парализованного после инсульта мужа. Впоследствии оказалась без связи с родными.

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История Лидии Николаевны из Мариуполя

Женщина до мелочей помнит каждый день полуторамесячной блокады в Мариуполе. Сначала снаряд россиян попал в ее дом. Лидия Николаевна спаслась, а ее муж погиб.

Я провалилась на седьмой этаж, только услышала, как мужчина выкрикнул мое имя. Я крикнула ему, но он уже не откликнулся. На меня посыпалась какая-то мебель, доски, клубы рыжего дыма, пыль. Сразу же появился огонь. Я начала его тушить и снова провалилась еще ниже. У меня обгорели руки, остались шрамы,

– вспомнила женщина.

Достав женщину из-под завалов, ее отправили в здание драмтеатра. Единственное, что имела с собой – халат, куртку и кроссовки. У Лидии Николаевны не осталось ничего. Даже документы не удалось сохранить. В драмтеатре женщина провела несколько дней, затем люди оказались под авиаударами.

"Дрогнули стены, посыпалась штукатурка, все это начало падать. Все начали кричать: "Идите, театр горит и сейчас обвалится". Еще больше недели я вместе с двумя людьми бродила Мариуполем в поисках спасения. Несколько ночей мы провели в подвале церкви. Без еды. и почти без воды. А дальше пешком шли по селам в сторону подконтрольной украинской армией территории", – рассказала Лидия.

Придя на территорию, подконтрольную Украине, женщина не могла сдержать слез. Она зарыдала, увидев украинские флаги. В Запорожье женщина связалась с родными. Сейчас она находится в безопасности. Вместе с внучкой сейчас в Тернополе.