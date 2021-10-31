Він не був щеплений, – Анатолій Анатоліч розповів про смерть хрещеного від коронавірусу

Шоумен Анатолій Анатоліч поділився моторошною історією про смерть хрещеного батька, який не встиг вакцинуватися від COVID-19. Він зізнався, що чоловік пройшов Афганістан, однак не зміг здолати коронавірус.

Щодня в Україні від коронавірусу помирає все більше і більше людей. Смерті трапляються і в зіркових родинах. Так, своєю драмою поділився Анатолій Анатоліч. Він розповів, що днями його хрещений і найкращий друг покійного батька помер від COVID-19. Чоловік так і не встиг вакцинуватися.

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Мій хрещений міг загинути 10 разів у Афгані, або потім ще разів 20 у бійках, але ні. Він помер від COVID-19. Так, він не був щеплений, не тому, що був проти. Ось збирався, але…

– написав Анатолій Анатоліч.

Щемливий допис він доповнив чорно-білим фото з хрещеним батьком Валерою та його сином Антоном. Цей кадр був зроблений 35 років тому, коли ведучому було всього 2 роки.

Анатолій Анатоліч (справа) з хрещеним батьком і братом / Фото з інстаграму шоумена

Ба більше, Анатолій Анатоліч різко звернувся до всіх антивакцинаторів і відправив їх куди подалі зі всіма аргументами. Він закликав робити щеплення, берегти себе і своїх рідних.

"Антиваксери йдуть у дупу з будь-якими своїми аргументами. Занадто багато смертей довкола мене від цієї хвороби", – завершив ведучий.

шоумен і багатодітний батько, як і його дружина, мама та теща. Він переконаний, що "зараз час боротися зі світовою загрозою", а не "шукати заколоти масонів проти нас".

Повний текст публікації Анатолія Анатоліча:

На першому фото мій рідний батько тримає на руках мене та мого хрещеного брата Антона. На другому фото мій хрещений тато Валера тримає нас з Антоном.

Між цими фото різниця в одну хвилину. І зроблено їх 1986 року. Тоді ж 1986-го не стало мого батька, а два дні тому, через 35 років після цієї фотографії, не стало мого хрещеного.

Валера – найкращий друг мого тата й мій улюблений старший друг. Я тебе дуже любив. І любитиму.

Мій батько загинув у бійці. Мій хрещений міг загинути 10 разів у Афгані, або потім ще разів 20 у бійках, але ні. Він помер від COVID-19. Так, він не був щеплений, не тому, що був проти, а просто він така людина була. Йому не до цього було. Ось збирався, але...

Тому антиваксери йдуть у дупу з будь-якими своїми аргументами. Занадто багато смертей довкола мене від цієї хвороби. Бережіть себе, дуже прошу. Не дуріть і цінуйте своїх близьких.

найкращим захистом від COVID-19 є вакцинація. За статистикоюминулого тижня –. Так, щеплені люди теж хворіють, але з меншим ризиком ушпиталення та смерті.