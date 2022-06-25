Він на 20 років молодший, – 53-річна Надія Матвєєва розповіла про нові стосунки

Телеведуча Надія Матвєєва зізналася, що вже понад рік перебуває в стосунках. Вона закохалася в чоловіка, який на 20 років молодший. Та рідні ведучої не дуже раді її новим стосункам.

Обранець Надії не є публічною людиною. Він працює у сфері, близькій до медицини. За рік стосунків пара пережила багато випробувань. Війна зблизила їх, Матвєєва навіть не уявляла, що вони зможуть стати настільки близькими людьми.

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Надія Матвєєва про свого обранця

Закохані познайомилася на вечірці. Від спільної знайомої чоловік дізнався, що Надія працює телеведучою. І був приголомшений, що жінці 53 роки, адже вона виглядає набагато молодшою.

Його навіть немає в соцмережах. Я взагалі не могла уявити, що буду разом з цим чоловіком, бо у нас велика різниця у віці – він на 20 років молодший. Я ж із цим табу жила. Вважала, що такі стосунки не мають сенсу. Мої стереотипи зруйновані життям. Ми обговорили нашу різницю у віці, коли вирішили, що будемо разом жити й те, що це теоретично може вплинути на наші стосунки. Так, це виклик для нас, але це прекрасно!

– поділилася ведуча.



Надія Матвєєва / Фото з інстаграму телеведучої

Матвєєва зізналася, що рідні не дуже сприймають її нового обранця. Мама ведучої та її син Владислав від першого шлюбу переймаються, що коханий захоче скористатися її популярністю. Однак зірка впевнена, що це не так, адже бачить ставлення коханого до неї, він відмовляється від публічності.

Мама і син його не дуже сприймають. Напевно, ця близькість, яка між нами є, вже якимось чином може не влаштовувати. Я тепер не лише їм належу,

– зізналася Надія.

Зазначимо, Матвєєва була двічі заміжня, від першого чоловіка народила сина. У нові стосунки вона вступала неодруженою жінкою. Новий обранець знаменитості також має дітей, однак наразі не познайомив їх через війну. Чоловік не приховує, що хоче одружитися з Надією, але освідчення з обручкою ще не було. Пара не організовуватиме гучне весілля, хіба що вечірку для рідних і друзів.