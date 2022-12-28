Леся Нікітюк сфотографувалася в ліфті: які нові звички з'явились у неї під час вимкнень світла

Вже тривалий час через масовані ракетні атаки Росії по всій території України діють вимкнення світла. Українці потроху адаптувалися до цих умов і навіть виробили нові звички. Блогерка Леся Нікітюк поділилася своїми.

Вечори без світла часто бувають навіть романтичними. Українці намагаються у всьому знаходити позитив, тому не падають духом і радіють кожному моменту.

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Леся Нікітюк про відключення світла

Блогерка опублікувала стильні фото, які зробила в ліфті. У теперішній час поїздки ліфтом це своєрідна розкіш та й небезпека, оскільки аварійні відключення світла можуть бути будь-коли. Леся показала трендові зимові аутфіти, зачіски, похизувалася макіяжем. У дописі дівчина розповіла, які звички у неї виробилися під час відключень світла.

У ліфті надзвичайно приємно їхати на 15-й поверх. А коли це 2 рази на тиждень – то просто неймовірна насолода. Світла немає, а ти все одно тицяєш і клацаєш на вимикач, коли заходиш у вбиральню. А коли світло з'являється, ти підсвічуєш ліхтариком з телефона, бо забуваєш, що воно є,

– написала Нікітюк під фото.



Леся Нікітюк у ліфті / Фото з інстаграму ведучої



Леся Нікітюк у ліфті / Фото з інстаграму ведучої