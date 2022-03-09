"Вільне небо": на Майдані Незалежності відбувся концерт із закликом закрити небо над Україною

У Києві на Майдані Незалежності відбувся концерт із закликом закрити небо над Україною. Музиканти просто неба виконали гімни України та Європи, а також декілька відомих творів українських виконавців.

У столиці виступив український симфонічний оркестр Kyiv Classic Orchestra під керівництвом диригента й артиста ЮНЕСКО в ім'я миру Германа Макаренка.

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Концерт з закликом закрити небо над Україною

Митці зібралися в центрі української столиці, щоб вкотре закликати світ закрити небо над Україною. Концерт "Вільне небо" (Free sky) ініціювали з метою мотивувати лідерів світу знайти рішення, яке допоможе українському небу бути безпечним, врятує тисячі життів мирних мешканців і військових.

Музиканти виконали гімни України та Європи. Також просто неба звучали відомі українські твори:

фрагмент балету "Лілея" Костянтина Данькевича за баладою Тараса Шевченка;

"Козачок" із першої опери українською мовою "Запорожець за Дунаєм" Семена Гулака-Артемовського;

українська народна пісня "Ніч яка місячна";

фрагмент увертюри до опери "Тарас Бульба" Миколи Лисенка.

Концерт "Вільне небо" (Free sky): дивіться відео онлайн

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