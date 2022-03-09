В столице выступил украинский симфонический оркестр Kyiv Classic Orchestra под руководством дирижера и артиста ЮНЕСКО во имя мира Германа Макаренко.

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Концерт с призывом закрыть небо над Украиной

Художники собрались в центре украинской столицы, чтобы еще раз призвать мир закрыть небо над Украиной. Концерт "Свободное небо" (Free sky) инициировали с целью мотивировать лидеров мира найти решение, которое поможет украинскому небу быть безопасным, спасет тысячи жизней мирных жителей и военных.

Музыканты исполнили гимны Украины и Европы. Также под открытым небом звучали известные украинские произведения:

фрагмент балета "Лилея" Константина Данькевича по балладе Тараса Шевченко;

"Казачок" из первой оперы на украинском языке "Запорожец за Дунаем" Семена Гулака-Артемовского;

украинская народная песня "Ночь какая лунная";

фрагмент увертюры к опере "Тарас Бульба" Николая Лысенко.

Концерт "Свободное небо" (Free sky): смотрите видео онлайн