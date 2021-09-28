Вілл Сміт розповів про шлюб з дружиною, яка зізнавалась у потягу до жінок

Знаменитий актор Вілл Сміт та його дружина Джада Пінкетт-Сміт одружені 23 роки. Їхній шлюб є одним з найміцніших у Голлівуді. Попри це, у пари нерідко виникали труднощі. Вілл Сміт розповів, як складалося їхнє подружнє життя.

Навколо подружжя Вілла Сміта та його коханої ходило чимало чуток. Одною з таких була чутка, що пара дотримується вільних стосунків, тобто може мати відносини "на стороні". Голлівудський актор Вілл Сміт розповів, яким насправді було подружжя.

Цікаво Поцілунки та обійми: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек влаштували побачення в Нью-Йорку

Вілл і Джада Сміт "прагнули знайти істину"

За словами актора, його дружина ніколи не вірила у традиційний шлюб. Адже у її родині були люди, які мали досвід нетрадиційних стосунків. Вілл і Джада переважно дотримувалися моногамії, але допускали можливість іншого формату шлюбу.

Вона росла зовсім не так, як ріс я. Було багато дискусій на тему того, що таке досконалість відносин. Який ідеальний спосіб взаємодії в парі? Для більшої частини наших відносин ми вибрали моногамію, але ми не думали про неї як про єдиний варіант ідеальних стосунків,

– заявив актор.

"Прагнення до істини – єдиний спосіб бути щасливим в цьому житті. Ми дійшли згоди, що непідробленість – це звільнення від кайданів слави й суспільного контролю", – додав Вілл Сміт.

Головним для закоханих була довіра один до одного. З її допомогою і вдалося побудувати довгий і міцний шлюб.

Ми дали один одному довіру і свободу з вірою в те, що кожен повинен знайти свій власний шлях. І я нікому не пропоную йти тим самим шляхом. Але свобода, яку ми дали один одному, і безумовна підтримка для мене є вищим визначенням любові,

– додав Сміт.



Вілл Сміт з дружиною / Фото Getty Images

У шлюбі Вілл та Джада стали батьками сина Джейдена та доньки Віллоу. Але пара неодноразово боролась з труднощами. Минулого року Джада Пінкетт-Сміт зізналась, що 4,5 роки зустрічалась з молодим музикантом. Однак тоді вона була у розлученні з Віллом. Попри це, жінка поставила крапку в цих стосунках і не планує до цього повертатися.

Шлюб – це складна, виснажлива і болісна робота. Але ми не ті люди, які пасують перед труднощами,

– підкреслив актор.

Додамо, що Джада Пінкетт-Сміт, а також її донька Віллоу, розповідали, що мають сексуальний потяг до жінок. Дружина Вілла Сміта закохувалась у жінок в юному віці, однак романтичних намірів у неї тоді не було.

Донька відомого актора ділилась не одним приголомшливим зізнанням. Віллоу розповідала, що є поліаморкою, тобто може мати стосунки з більш як двома партнерами. Дівчина вважає, що моногамні стосунки призводять до зрад.