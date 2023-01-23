Вікторія Варлей зізналася, що втекла з "Холостяка" до чоловіка-росіянина

Учасниця 12 сезону "Холостяка" Вікторія Варлей вийшла заміж за росіянина. Вони були знайомі ще до участі в проєкті, однак романтичних стосунків не було, хоча Петро вже тоді дуже подобався Вікторії.

38-річна Вікторія покинула шоу "Холостяк" за кілька тижнів до фіналу. Та навіть після вильоту Віка зберегла з Алексом Топольським дружні стосунки. А тепер зізналася, чому зрозуміла, що хоче піти з проєкту.

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Чому Вікторія Варлей пішла з "Холостяка"

В ефірі причиною розставання з Алекса та Віки стало нібито те, що вони частіше з'ясовують стосунки, а не проявляють почуття. Це нібито не подобалося Алексу. Однак Вікторія зізналася, що й сама була не проти попрощатися з ним. І саме на 9 тижні дівчина зрозуміла, що не хоче залишатися. Морально було дуже складно.

Після вильоту з проєкту Варлей одразу полетіла в Маямі, хотіла зустрітися з Петром та дізнатися, як закінчилася історія з його колишньою дружиною. За словами Вікторії, екскохана Петра протягом п'яти років не хотіла давати йому розлучення. У пари є двоє дітей, яким жінка забороняє спілкуватися з татом.

Однозначно мені було цікаво, чи закінчилася в нього ця історія,

– зізналася Вікторія.



Вікторія Варлей з чоловіком / Фото з інстаграму акторки

А щодо Алекса, то Варлей впевнена, що з ним не змогла б побудувати серйозні стосунки. Вони могли деякий час зустрічатися, але не більше.

Зараз Вікторія та її чоловік Петро мріють стати батьками. Дівчина проходить всі необхідні обстеження і вже готова присвятити себе материнству. Вірить, що скоро саме так і станеться. Нагадаємо, нещодавно Віка поділилася надзвичайно особистою історією. Вона розповіла, що у 32 роки зробила аборт. Чому їй довелося піти на такий крок – читайте за посиланням.