Хотіла втримати мільйонера з Франції, – Вікторія Маремуха розповіла про вільний шлюб з чоловіком

Блогерка та модель Вікторія Маремуха перебуває у шлюбі з французьким бізнесменом Луї. У них нещодавно народився син Люк. Втім, формат їхніх стосунків неоднозначно сприймають в мережі. Пара практикує вільний шлюб, коли кожен з партнерів може мати відносини "на стороні", включно з інтимними стосунками.

Багато людей це засуджують. Зокрема, вони переконані, що Вікторія "прогнулася під чоловіка" або "хотіла втримати мільйонера з Франції", тому нібито погодилась на такий формат відносин. Водночас сама дівчина розповіла, як все насправді було й пояснила, чи розповідатиме своєму сину про формат стосунків його батьків.

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Вікторія Маремуха розповіла про вільний шлюб

Блогерка зазначила, що у стосунках з чоловіком їй дуже комфортно, їм класно разом, в них хороший секс, проте Вікторія не уявляє себе лише з одним чоловіком. За словами жінки, вона дуже влюблива, тож готова своєю любов'ю ділитися не лише з сином та чоловіком, а й з іншими чоловіками. Вона наголосила, що їй "подобається, коли починаєш зустрічатися, є ця пристрасть, адреналін". Водночас Віка сказала, що це потім проходить, і вона не кине свого чоловіка.

Прийняти такий вид стосунків — це складне рішення. Потрібно справді довіряти людині й любити її, приймати один одного. Я реально завжди, скільки себе знаю, не уявляла себе з одним чоловіком. У мене дуже багато любові всередині. Зараз найбільша любов це мій син, потім — мій чоловік, але я можу любити інших. Я влюблива. У нас із чоловіком класний секс, але мені подобається, коли починаєш зустрічатися, є ця пристрасть, адреналін,

– сказала дівчина.

Чи розказуватиме Вікторія синові про вільний шлюб

Зірка зауважила, що займатиметься сексуальною освітою малюка. І, якщо в дитини раптом виникатимуть запитання до стосунків, у яких перебувають його батьки, то вона проконсультується з психологом, щоб правильно все пояснити. Однак спеціально сідати й говорити про вільний шлюб Люку Вікторія поки не планує. Вона вважає, що це може негативно вплинути на його сприйняття таких стосунків.

Інтерв'ю з Вікторією Маремухою: дивіться відео онлайн

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