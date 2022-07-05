У ресторані в Парижі: Вікторія і Девід Бекхеми відсвяткували 23 річницю весілля
Джерело:інстаграм Вікторії Бекхем
Днями Вікторія та Девід Бекхеми днями відсвяткували річницю весілля – 23 роки. Вони провели романтичний день у Парижі.
Британські знаменитості Вікторія та Девід Бекхеми провели разом майже чверть століття – 23 роки. 4 липня вони відсвяткували річницю з дня свого весілля.
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Як Бекхеми відсвяткували річницю весілля
Подружжя вирушило на святкування до Парижа – найромантичнішого міста. Вони пообідали в ресторані з видом на Ейфелеву вежу.
Для святкового дня пара вдягнулась урочисто. Девід Бекхем одягнув темний костюм, білу сорочку та краватку. Натомість Вікторія позувала у молочному довгому блейзері, який поєднала з блискучими сріблястими лосинами. Модельєрка завершила образ прозорими босоніжками, локонами та нюдовим макіяжем.
Девід і Вікторія Бекхеми / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про шлюб Бекхемів
- Модельєрка Вікторія та футболіст Девід почали зустрічатися після того, як побували на благодійному футбольному матчі у 1997 році.
- Їхні стосунки розвивались стрімко – наступного року пара оголосила про заручини. 4 березня 1999 року наречені вперше стали батьками – у них народився син Бруклін. Через кілька місяців Бекхеми зіграли весілля в ірландському замку.
- Подружжя виховує трьох синів та одну доньку: Бруклін Джозеф, Ромео Джеймс, Круз Девід, Гарпер Севен.
- До речі, нещодавно Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружились. На весіллі вони збирали кошти на підтримку України.