У ресторані в Парижі: Вікторія і Девід Бекхеми відсвяткували 23 річницю весілля

Днями Вікторія та Девід Бекхеми днями відсвяткували річницю весілля – 23 роки. Вони провели романтичний день у Парижі.

Британські знаменитості Вікторія та Девід Бекхеми провели разом майже чверть століття – 23 роки. 4 липня вони відсвяткували річницю з дня свого весілля.

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Як Бекхеми відсвяткували річницю весілля

Подружжя вирушило на святкування до Парижа – найромантичнішого міста. Вони пообідали в ресторані з видом на Ейфелеву вежу.

Для святкового дня пара вдягнулась урочисто. Девід Бекхем одягнув темний костюм, білу сорочку та краватку. Натомість Вікторія позувала у молочному довгому блейзері, який поєднала з блискучими сріблястими лосинами. Модельєрка завершила образ прозорими босоніжками, локонами та нюдовим макіяжем.



Девід і Вікторія Бекхеми / Фото з інстаграм-сторіз

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