Британские знаменитости Виктория и Дэвид Бекхэм провели вместе почти четверть века – 23 года. 4 июля они отпраздновали годовщину со дня своей свадьбы.

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Как Бекхэмы отпраздновали годовщину свадьбы

Супруги отправились на празднование в Париж – самый романтичный город. Они пообедали в ресторане с видом на Эйфелеву башню.

Для праздничного дня пара оделась торжественно. Дэвид Бекхэм надел темный костюм, белую рубашку и галстук. Виктория позировала в молочном длинном блейзере, который соединила с блестящими серебристыми лосинами. Модельер завершила образ прозрачными босоножками, локонами и нюдовым макияжем.



Девид и Виктория Бекхэмы / Фото из инстаграм-сториз

Что известно о браке Бекхэмов