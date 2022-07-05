Британские знаменитости Виктория и Дэвид Бекхэм провели вместе почти четверть века – 23 года. 4 июля они отпраздновали годовщину со дня своей свадьбы.
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Как Бекхэмы отпраздновали годовщину свадьбы
Супруги отправились на празднование в Париж – самый романтичный город. Они пообедали в ресторане с видом на Эйфелеву башню.
Для праздничного дня пара оделась торжественно. Дэвид Бекхэм надел темный костюм, белую рубашку и галстук. Виктория позировала в молочном длинном блейзере, который соединила с блестящими серебристыми лосинами. Модельер завершила образ прозрачными босоножками, локонами и нюдовым макияжем.
Девид и Виктория Бекхэмы / Фото из инстаграм-сториз
Что известно о браке Бекхэмов
- Модельер Виктория и футболист Дэвид начали встречаться после того, как побывали на благотворительном футбольном матче в 1997 году.
- Их отношения развивались стремительно – в следующем году пара объявила о помолвке. 4 марта 1999 года невесты впервые стали родителями – у них родился сын Бруклин. Спустя несколько месяцев Бекхэмы сыграли свадьбу в ирландском замке.
- Супруги воспитывают троих сыновей и одну дочь: Бруклин Джозеф, Ромео Джеймс, Круз Дэвид, Гарпер Севен.
- Кстати, недавно Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились. На свадьбе они собирали средства в поддержку Украины.