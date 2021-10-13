Вікторія Бекхем зізналась, що допомогло зміцнити шлюб з чоловіком Девідом

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем та футболіст Девід Бекхем одружені 22 роки. Модельєрка у новому інтерв'ю розповіла, як їм вдається зберігати романтичні стосунки досі. За її словами, дуже важливо підтримувати один одного та іноді бути несподіваними.

Відома британська дизайнерка завітала до студії ранкового шоу, де й розповіла про відносини у її подружжі. Вікторія Бекхем зізналась, головне, що парі весело проводити час разом.

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Вікторія Бекхем про шлюб з Девідом

Модельєрка зауважила, що підтримувати теплі та романтичні стосунки насамперед допомагає мудрість. Для подружжя також важлива підтримка одне одного, подарунки, а також дружба.

Ми дуже підтримуємо одне одного. Він приголомшливий тато, він чудовий чоловік, і нам завжди дуже сильно весело,

– поділилась Вікторія Бекхем.

Знаменитість додала, що у стосунках важливо підтримувати іскру. Дарувати коханому чи коханій солодкі подарунки, робити сюрпризи. Вікторія зізналась, що нещодавно просто так отримала від чоловіка букет білих троянд.



Сім'я Бекхемів / Фото з інстаграму Девіда Бекхема

Шлюб Вікторії та Девіда Бекхемів