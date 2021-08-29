Сім'я відомої британської модельєрки Вікторії Бекхем обожнює проводити час разом. Цими вихідними Вікторія разом з чоловіком Девідом та донькою Гарпер відправилися в аквапарк.

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Вікторія Бекхем з сім'єю в аквапарку

Літні канікули сімейство Бекхемів проводить в Маямі. Вихідні вони вирішили провести в аквапарку Tidal Cove.

Вікторія ніжилась у басейні, а Девід разом з донькою Гарпер розважалися на різноманітних атракціонах, спускалися з гірок та випробовували бодіборд.

Зворотний бік роботи відеооператора полягає в тому, що, зрештою, ви промокнете,

– пожартувала дизайнерка у сторіз.

Знаменитість також зробила кілька кумедних світлин з донькою, де позувала в чорному бікіні.



Вікторія Бекхем з донькою / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем



Вікторія Бекхем з донькою / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем



Гарпер на бодіборді / Фото з інстаграм-сторіз

Реакція мережі

Шанувальники залишилися у захваті від нових яскравих фото родини Бекхемів: