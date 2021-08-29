Сім'я відомої британської модельєрки Вікторії Бекхем обожнює проводити час разом. Цими вихідними Вікторія разом з чоловіком Девідом та донькою Гарпер відправилися в аквапарк.
Дивіться також На тлі роману з Ченнінгом Татутом: Зої Кравіц офіційно розлучилась
Вікторія Бекхем з сім'єю в аквапарку
Літні канікули сімейство Бекхемів проводить в Маямі. Вихідні вони вирішили провести в аквапарку Tidal Cove.
Вікторія ніжилась у басейні, а Девід разом з донькою Гарпер розважалися на різноманітних атракціонах, спускалися з гірок та випробовували бодіборд.
Зворотний бік роботи відеооператора полягає в тому, що, зрештою, ви промокнете,
– пожартувала дизайнерка у сторіз.
Знаменитість також зробила кілька кумедних світлин з донькою, де позувала в чорному бікіні.
Вікторія Бекхем з донькою / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем
Вікторія Бекхем з донькою / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем
Гарпер на бодіборді / Фото з інстаграм-сторіз
Реакція мережі
Шанувальники залишилися у захваті від нових яскравих фото родини Бекхемів:
- "Абсолютно прекрасні";
- "Такі веселі";
- "Такі милі. Донька дуже схожа на тебе";
- "Ти найпрекрасніша мама";
- "Так зворушливо".