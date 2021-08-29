Семья известного британского модельера Виктории Бекхэм обожает проводить время вместе. В эти выходные Виктория вместе с мужем Дэвидом и дочерью Харпер отправились в аквапарк.
Смотрите также На фоне романа с Ченнингом Татумом: Зои Кравиц официально развелась
Виктория Бекхэм с семьей в аквапарке
Летние каникулы семейство Бекхэмов проводит в Майами. Выходные они решили провести в аквапарке Tidal Cove.
Виктория нежилась в бассейне, а Дэвид вместе с дочерью Харпер развлекались на различных аттракционах, спускались с горок и испытывали бодиборд.
Обратная сторона работы видеооператора заключается в том, что, в конце концов, вы промокнете, – пошутила дизайнер в сторис.
Знаменитость также сделала несколько забавных фотографий с дочкой, где позировала в черном бикини.
Виктория Бекхэм с дочкой / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм
Виктория Бекхэм с дочкой / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм
Харпер на бодиборде / Фото из инстаграм-сторис
Реакция сети
Поклонники остались в восторге от новых ярких фото семьи Бекхэмов:
- "Абсолютно прекрасны";
- "Такие веселые";
- "Такие милые. Дочка очень похожа на тебя";
- "Ты самая прекрасная мама";
- "Так трогательно".