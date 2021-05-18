47-річна дизайнерка залишила в мережі кілька фотографій, на яких виглядає як справжня маленька дівчинка на руках у батька – всюди його обіймає або сидить у нього на колінах.
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"З днем народження, тату! Ми всі так любимо тебе! Не можу дочекатися, коли відсвяткую з тобою!" – підписала фото Бекхем, натякаючи, що на святі батька вона не змогла бути присутньою.
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Додамо, що у березні Вікторія Бекхем публікувала архівні фото зі своєю мамою Жаклін Адамс також на честь її дня народження.
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Що відомо про сім'ю Вікторії Бекхем?
- Вікторія Керолайн Адамс (жіноче прізвище дизайнерки) народилася 17 квітня 1974 року в госпіталі Princess Alexandra Hospital в Харлоу, графство Ессекс, Велика Британія. А виросла дівчинка в околицях села Goffs Oak, графство Хартфордшир. Її батьками стали Жаклін і Ентоні Адамс. Батько Ентоні був інженером-електронщиком. Окрім Вікторії, у сім'ї Адамсів також зростали брат Крістіан та сестра Луїза.
- Сім'я Вікторії Бекхем завжди була заможною і її це дуже непокоїло. У дитинстві вона просила батька не висаджувати її біля школи з сімейного автомобіля Rolls Royce, оскільки її постійно цькували однолітки.