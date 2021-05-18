47-річна дизайнерка залишила в мережі кілька фотографій, на яких виглядає як справжня маленька дівчинка на руках у батька – всюди його обіймає або сидить у нього на колінах.

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"З днем народження, тату! Ми всі так любимо тебе! Не можу дочекатися, коли відсвяткую з тобою!" – підписала фото Бекхем, натякаючи, що на святі батька вона не змогла бути присутньою.

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Додамо, що у березні Вікторія Бекхем публікувала архівні фото зі своєю мамою Жаклін Адамс також на честь її дня народження.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Що відомо про сім'ю Вікторії Бекхем?