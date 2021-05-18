47-летняя дизайнер оставила в сети несколько фотографий, на которых выглядит как настоящая маленькая девочка на руках у отца – везде его обнимает или сидит у него на коленях.
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"С днем рождения, папа! Мы все так любим тебя! Не могу дождаться, когда отмечу с тобой!" – подписала фото Бэкхем, намекая, что на празднике отца она не смогла присутствовать.
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Добавим, что в марте Виктория Бекхэм публиковала архивные фото со своей мамой Жаклин Адамс также в честь ее дня рождения.
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Что известно о семье Виктории Бекхэм?
- Виктория Кэролайн Адамс (девичья фамилия дизайнера) родилась 17 апреля 1974 года в госпитале Princess Alexandra Hospital в Харлоу, графство Эссекс, Великобритания. А выросла девочка в окрестностях села Goffs Oak, графство Хартфордшир. Ее родителями стали Жаклин и Энтони Адамс. Отец Энтони был инженером-электронщиком. Кроме Виктории, в семье Адамсов также росли брат Кристиан и сестра Луиза.
- Семья Виктории Бекхэм всегда была богатой и ее это очень беспокоило. В детстве она просила отца не высаживать ее у школы из семейного автомобиля Rolls Royce, поскольку ее постоянно травили сверстники.