47-летняя дизайнер оставила в сети несколько фотографий, на которых выглядит как настоящая маленькая девочка на руках у отца – везде его обнимает или сидит у него на коленях.

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"С днем рождения, папа! Мы все так любим тебя! Не могу дождаться, когда отмечу с тобой!" – подписала фото Бэкхем, намекая, что на празднике отца она не смогла присутствовать.

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Добавим, что в марте Виктория Бекхэм публиковала архивные фото со своей мамой Жаклин Адамс также в честь ее дня рождения.

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Что известно о семье Виктории Бекхэм?