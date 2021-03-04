Вікторія Бекхем показала архівне фото сина Брукліна в день його 22-річчя

У четвер, 4 березня, старшому синові Вікторії та Девіда Бекхемів Брукліну виповнилось 22 роки. Модельєрка показала архівне фото Брукліна у його день народження.

Відома модельєрка Вікторія Бекхем в інстаграмі привітала свого старшого сина з днем народження. Зокрема, вона поділилась архівним фото з Брукліном.

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Вікторія Бекхем показала архівне фото сина

4 березня свій день народження святкує старший син подружжя Бекхемів – Бруклін. Хлопцеві виповнилося 22 роки. На честь свята його мама поділилась з прихильниками світлиною з сімейного архіву.

Вікторія Бекхем оприлюднила фото, зроблене близько 20 років тому. На кадрі зображена вона з Брукліном. Радісна модельєрка тримає маленького сина, який щиро усміхається. Вона зворушливо підписала знімок.

22 роки тому цього дня наше життя змінилося назавжди. Найдобріша, найкрасивіша душа. Наш неймовірний син, брат і наречений. З днем народження, Брукліне. Ми любимо тебе і так пишаємося людиною, якою ти став,

– написала Вікторія.

Архівне фото мати й сина Бекхемів розірвало мережу та набрало безліч коментарів:

Яка чудова усмішка;

Прекрасна світлина;

Яке миле фото;

Горда та щаслива мама зі своїм сином;

Тут так багато доброти.

Зазначимо, Брукліна Бекхема привітала на своїй сторінці з днем народження і його наречена – Нікола Пельтц. Вона поширила миле фото з коханим і підписала його: "З днем народження, любий. Ти неймовірна людина, і твоє серце – чисте золото. Я так сильно люблю тебе".