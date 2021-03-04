Виктория Бекхэм показала архивное фото сына Бруклина в день его 22-летия
В четверг, 4 марта, старшему сыну Виктории и Дэвида Бекхэм Бруклину исполнилось 22 года. Модельер показала архивное фото Бруклина в его день рождения.
Источник:инстаграм Виктории Бекхэм
Известный модельер Виктория Бекхэм в инстаграме поздравила своего старшего сына с днем рождения. В частности, она поделилась архивным фото с Бруклином.
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Виктория Бекхэм показала архивное фото сына
4 марта свой день рождения отмечает старший сын пары Бекхэмов – Бруклин. Парню исполнилось 22 года. В честь праздника его мама поделилась с поклонниками фотографией из семейного архива.
Виктория Бекхэм опубликовала фото, сделанное около 20 лет назад. В кадре изображена она с Бруклином. Радостный модельер держит маленького сына, который искренне улыбается. Она трогательно подписала снимок.
22 года назад в этот день наша жизнь изменилась навсегда. Добрая, красивая душа. Наш невероятный сын, брат и жених. С днем рождения, Бруклин. Мы любим тебя и так гордимся человеком, которым ты стал,
– написала Виктория.
Архивное фото матери и сына Бекхэм разорвало сеть и набрало множество комментариев:
- Какая замечательная улыбка;
- Прекрасная фотография;
- Какое милое фото;
- Гордая и счастливая мама со своим сыном;
- Здесь так много доброты.
Отметим, Бруклина Бекхэма поздравила на своей странице с днем рождения и его невеста – Никола Пельтц. Она распространила милое фото с любимым и подписала его: "С днем рождения, дорогой. Ты невероятный человек, и твое сердце – чистое золото. Я так сильно люблю тебя".
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