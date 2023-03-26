"Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко вийшла заміж

28-річна представниця України на "Міс Всесвіт-2022" Вікторія Апанасенко оформила шлюб зі своїм коханим, який нещодавно зробив їй пропозицію. Весілля пройшло приховано ще 3 дні тому.

Радісною новиною Вікторія поділилася на своїй сторінці в Instagram. Проте дівчина досі не розкрила ім'я та обличчя свого обранця.

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Апанасенко опублікувала фото з обручками 26 березня, але додала, що весілля відбулося раніше – 23 березня 2023 року.

Модель опублікувала фото з чоловіком у машині, на якому також демонструє свій весільний букет. Помітно, що на працій руці чоловіка є обручка.



В Instagram-Stories Вікторія показала свою зачіску у день весілля, яку зробив для неї перукар-стиліст Михайло Прус.

У коментарях Вікторію Апанасенко привітали Наталка Денисенко, Анна Олицька, Світлана Готочкіна, Юлія Магдич та багато інших.

Чи відомо щось про її чоловіка