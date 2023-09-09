Вікторія Апанасенко передала корону новій "Міс Україна Всесвіт": як виглядає переможниця

Минулорічна переможниця Вікторія Апанасенко урочисто передала новій переможниці конкурсу, киянці Ангеліні Усановій титул та корону. Вже у листопаді дівчина представить Україну на "Міс Всесвіт 2023".

Фото з коронації "Міс Всесвіт Україна" опублікували на сторінці конкурсу в інстаграмі. Церемонія пройшла у Національному ботанічному саду ім. Н.М. Гришка.

Цікаво На конкурсі "Міс Україна Всесвіт" обрали переможницю: країну представить Ангеліна Усанова

Переможниця конкурсу зізналася, що дуже щаслива і вдячна Всесвіту за можливість приймати титул "Miss Ukraine Universe".

Корона, яку мені було передано, – це символ величезної відповідальності, який бере на себе кожна "Міс Україна Всесвіт" – гідно нести синьо-жовтий прапор та якнайкраще представити країну перед всією планетою,

– заявила Ангеліна.

Дівчина пообіцяла гідно представити Україну на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт", фінал якого відбудеться 18 листопада 2023 року у Сальвадорі.



Ангеліна Усанова отримала корону / Фото з соцмереж

"У нас є час на підготовку і я вже шліфую навички, необхідні для "Міс Всесвіт", займаюся з найкращими тренерами, готуюся фізично, інтелектуально та морально", – повідомила Усанова.

Для церемонії коронації Ангеліна Усанова обрала довгу чорну сукню з драпіруванням з боків та босоніжки на шнурівці.



Нова "Міс Україна Всесвіт" Усанова / Фото з соцмереж

Водночас Вікторія Апанасенко одягла жовту плісировану сукню українського бренду J'amemme, яку доповнила блакитним поясом. Це вбрання дівчина брала з собою на "Міс Всесвіт 2022".



Вікторія Апанасенко передала корону новій "Міс Україна Всесвіт" / Фото з соцмереж

Зворушлива церемонія завершилась музичною частиною. Так, Ангеліна виконала свою пісню "Наші молитви будуть почуті", а Дмитро Шуров (Pianoбой) виконав з переможницею пісню "Триматись своїх".

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Хто така Ангеліна Усанова: коротко