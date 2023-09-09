Вікторія Апанасенко передала корону новій "Міс Україна Всесвіт": як виглядає переможниця

9 вересня 2023, 17:03
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"Міс Всесвіт Україна"

Минулорічна переможниця Вікторія Апанасенко урочисто передала новій переможниці конкурсу, киянці Ангеліні Усановій титул та корону. Вже у листопаді дівчина представить Україну на "Міс Всесвіт 2023".

Фото з коронації "Міс Всесвіт Україна" опублікували на сторінці конкурсу в інстаграмі. Церемонія пройшла у Національному ботанічному саду ім. Н.М. Гришка.

Цікаво На конкурсі "Міс Україна Всесвіт" обрали переможницю: країну представить Ангеліна Усанова

Переможниця конкурсу зізналася, що дуже щаслива і вдячна Всесвіту за можливість приймати титул "Miss Ukraine Universe".

Корона, яку мені було передано, – це символ величезної відповідальності, який бере на себе кожна "Міс Україна Всесвіт" – гідно нести синьо-жовтий прапор та якнайкраще представити країну перед всією планетою,
– заявила Ангеліна.

Дівчина пообіцяла гідно представити Україну на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт", фінал якого відбудеться 18 листопада 2023 року у Сальвадорі.


Ангеліна Усанова отримала корону / Фото з соцмереж

"У нас є час на підготовку і я вже шліфую навички, необхідні для "Міс Всесвіт", займаюся з найкращими тренерами, готуюся фізично, інтелектуально та морально", – повідомила Усанова.

Для церемонії коронації Ангеліна Усанова обрала довгу чорну сукню з драпіруванням з боків та босоніжки на шнурівці.


Нова "Міс Україна Всесвіт" Усанова / Фото з соцмереж

Водночас Вікторія Апанасенко одягла жовту плісировану сукню українського бренду J'amemme, яку доповнила блакитним поясом. Це вбрання дівчина брала з собою на "Міс Всесвіт 2022".


Вікторія Апанасенко передала корону новій "Міс Україна Всесвіт" / Фото з соцмереж

Зворушлива церемонія завершилась музичною частиною. Так, Ангеліна виконала свою пісню "Наші молитви будуть почуті", а Дмитро Шуров (Pianoбой) виконав з переможницею пісню "Триматись своїх".

Дивіться всі фото з церемонії на "Міс Україна Всесвіт":

Хто така Ангеліна Усанова: коротко

  • Переможницю "Міс Україна Всесвіт" обирали без традиційного заходу з дефіле. Натомість учасниці пройшли онлайн-співбесіду через Zoom. Переможницею стала Ангеліна Усанова.
  • На сторінці "Міс Україна Всесвіт" зазначено, що Ангеліна – співачка, авторка пісень та музикантка, яка "пише та виконує пісні на теми миру, екології та кохання".
  • Також її представили як "звукового цілителя" та майстриню йоги, яка навчалася в Австрії та Індії.
  • Усанова після початку повномасштабної війни проводила благодійні концерти, збирала кошти на гуманітарну допомогу, організувала житло для українських біженців у Європі та допомагала постраждалим за допомогою йоги та медитації.
Автор: Марія Бондар