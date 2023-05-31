Кажуть, щось серйозне, – дружина Віктора Павліка розповіла про проблеми співака зі здоров'ям

Блогерка Катерина Репяхова розповіла про проблеми Віктора Павліка зі здоров'ям. В артиста сильно болить рука.

Дружина Віктора Павліка показала в інстаграм-сторіз фото з клініки – з відділу спортивної та балетної травми. Шанувальники поцікавились, що трапилося.

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У Віктора Павліка проблеми зі здоров'ям

Катерина Репяхова розповіла про проблеми зі здоров'ям у чоловіка. За її словами, у Віктора Павліка болить рука – це було й раніше, а тепер його стан погіршився.

У нас як не одне, то інше. Проблема з Віктором Франковичем. У нього дуже сильно болить рука. Він дотягнув уже до того, що вона дуже сильно болить. Вчора він їздив на рентген, сьогодні рано-вранці поїхав до лікаря-ортопеда. Сказали, що потрібно робити МРТ, бо на рентгені не зовсім зрозуміло. Нічого хорошого немає,

– поділилась блогерка.



У Павліка проблеми з рукою / Фото з інстаграм-сторіз

Катерина додала, що артист потребує лікування – в іншому разі він може взагалі перестати підіймати руку. Лікарі кажуть, що це щось серйозне, але ще досліджують проблему.



У Павліка проблеми з рукою / Фото з інстаграм-сторіз

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