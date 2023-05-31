Кажуть, щось серйозне, – дружина Віктора Павліка розповіла про проблеми співака зі здоров'ям
Джерело:Катерина Репяхова
Блогерка Катерина Репяхова розповіла про проблеми Віктора Павліка зі здоров'ям. В артиста сильно болить рука.
Дружина Віктора Павліка показала в інстаграм-сторіз фото з клініки – з відділу спортивної та балетної травми. Шанувальники поцікавились, що трапилося.
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У Віктора Павліка проблеми зі здоров'ям
Катерина Репяхова розповіла про проблеми зі здоров'ям у чоловіка. За її словами, у Віктора Павліка болить рука – це було й раніше, а тепер його стан погіршився.
У нас як не одне, то інше. Проблема з Віктором Франковичем. У нього дуже сильно болить рука. Він дотягнув уже до того, що вона дуже сильно болить. Вчора він їздив на рентген, сьогодні рано-вранці поїхав до лікаря-ортопеда. Сказали, що потрібно робити МРТ, бо на рентгені не зовсім зрозуміло. Нічого хорошого немає,
– поділилась блогерка.
У Павліка проблеми з рукою / Фото з інстаграм-сторіз
Катерина додала, що артист потребує лікування – в іншому разі він може взагалі перестати підіймати руку. Лікарі кажуть, що це щось серйозне, але ще досліджують проблему.
У Павліка проблеми з рукою / Фото з інстаграм-сторіз
Останній інцидент з Павліком і дружиною
- Нагадаємо, що не так давно Віктора Павліка "підловили" під час поїздки з дружиною по Південному мосту в Києві, який вважається стратегічним об’єктом і закритий для приватного транспорту з літа 2022 року.
- Про інцидент стало відомо після того, як Катерина Репяхова, дружина співака, похвалилася спецперепусткою чоловіка. Це викликало критику фанів, змусивши Віктора Павліка перепросити за свої дії та пояснити, що перепустку йому видали через те, що він часто пізно повертається з благодійних концертів.
- Саму перепустку поліція вилучила, щоб перевірити на справжність. Там відкрили кримінальне провадження: правоохоронці вивчають документ на можливість підробки.