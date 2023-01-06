"Пісня все та сама": Віктор Павлік з дружиною нарвались на критику через танець в Карпатах

Віктор Павлік разом з дружиною та сином поїхав у Карпати на відпочинок. У мережі Катерина показала їхній імпровізований танок, але підписники вибухнули хейтом.

Український співак Віктор Павлік разом з дружиною та сином перебуває в Карпатах, де в нього заплановані виступи та концерти. Днями Катерина Реп'яхова опублікувала миле сімейне відео з санаторію.

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Віктор Павлік з дружиною в Карпатах

Блогерка показала, як зірковий чоловік запросив її на танець. Поблизу батьків підтанцьовував маленький Михайлик. "Неочікувана імпровізація. Чоловік запросив на танок", – поділилась Катя.

Танець зіркового подружжя: відео

У мережі вибухнули обуренням

Ролик викликав бурхливі обговорення серед підписників дружини Віктора Павліка. Подружжя засудили через танці під час війни. Були й ті, хто висміяв різницю у віці між Катею та Віктором Павліком, а також його вбрання.

"Дідусь з онукою та правнуком, це виглядає саме так";

"Я в шоці! Це коли чоловіки на передовій! Танці! Сором";

"Катя, одягніть нарешті свого чоловіка пристойно! Купіть нормальні брюки йому";

"Хоч би Віктору Франковичу одягнули штанці людські, він же народний артист України, що за спортивки?";

"Боже, нащо таке виставляти посміховисько. Дід з онучкою";

"Фу, як таке може бути, батькові дитину народити";

"Мені одній здалося що вона його соромиться".

Але інші шанувальники пари заступились за них перед хейтерами. Вони радять відписатися від Каті й кажуть блогерці не звертати увагу на "розумників".

"Дійсно щасливі і адекватні люди ніколи не напишуть того, що тут деякі написали у коментарях. Головне, щоб їм було комфортно один з одним. А кому мозолить очі – є чудова кнопка "відписатись"";

"Та ви подивіться лишень на Михасика: він бачить приклад здорової поведінки батьків. Щастя та любов, гармонія і танці люблячих мами й тата – це те, що він собі закарбує в пам'яті і пронесе через життя. Ось це дійсно важливо";

"Коментарі жесть... Катю, тільки не здумайте звертати на них увагу. Танцюйте";

"Неймовірна сім'я. А "розумників" в коментарях, хочеться пожаліти. Їм так сумно у своєму ліжку, що заглядають в чуже";

"Мені соромно за цих людей, що пишуть такі коментарі. Цікаво, якою була б реакція, якби їх сім'ю, тіло чи вид діяльності засуджували і обговорювали відкрито?".

Що відповіла Катерина

Хвилю критики не змогла не прокоментувати й сама Катерина Реп'яхова. Вона показала чергову негативну реакцію на відео. Схоже, що для неї хейт не став здивуванням.

О це так, наш танок схвилював багатьох. Люди навіть репости роблять і публічно засуджують. Скільки років ми разом, а пісня все та сама,

– поділилась дівчина.



Катя про хейт / Фото з інстаграм-сторіз