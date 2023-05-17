"Мабуть, під Бахмутом заслужив": мережа "вибухнула" через скандал з перепусткою Віктору Павліку

Напередодні дружина Віктора Павліка похизувалася в соцмережах спецперепусткою для проїзду Південним мостом Києва. В мережі одразу розгорівся скандал, на співака "полилося" багато хейту.

Зазначимо, що поліція Києва вже вилучила у Віктора Павліка перепустку. Сам артист вибачився, але у мережі відреагували бурхливо – його з дружиною закидали неприємними коментарями та запитали, скільки це коштувало. 24 Канал зібрав гучну реакцію соцмереж на цей інцидент.

Цікаво Віктор Павлік вибачився за поїздку Південним мостом і пояснив, де взяв спецперепустку

Віктор Павлік вляпався у скандал

Ввечері 16 травня зіркове подружжя мчало по Південному мосту на виступ "Жіночого кварталу". Вони зняли це у сторіс й похвалилися підписникам.

Мене чоловік везе по Південному мосту. Це задоволення не для всіх. Тільки мій чоловік дарує мені такі романтичні подарунки,

– пораділа Катя Репяхова на відео.



Віктор Павлік прокатався Південним мостом завдяки перепустці / Скриншот з відео

На відео, знятому Репяховою, Віктор Павлік ще й не був пристебнутий паском безпеки. Згідно з правилами ПДР, його мали б оштрафувати на 510 гривень.

Згодом дівчина видалила це інстаграм-сторіс з Південного мосту, але підписники встигли зробити скріни. Тож в коментарях пару рознесли за "покатушки" Південним мостом.

Цікаво, що ведуча Катерина Осадча теж відреагувала на цей скандал. За її словами, перед тим, як хайпувати, потрібно подивитися на це очима СБУ, поліції і здорового глузду.



Катерина Осадча відреагувала на скандал з Павліком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Реакція мережі на скандал

Підписники досі продовжують писати гнівні коментарі до дописів Катерини Репяхової та Віктора Павліка. Українці обурені тим, що артист отримав перепустку. Що пишуть у коментарях:

"Мабуть під Бахмутом був, що заслужив (перепустку – 24 Канал)".

"Пацани воюють, а це бл**ство понтується перепусткою".

"І скільки грошей коштувала перепустка? В якій же ви структурі працюєте? І чому коментарі видаляєте?"

"Так а що там з приводу "перепустки на Південний міст"? Не для всіх кажеш… Думаю потрібно, щоб ця ситуація набула більшого розголосу, а то вже зовсім берегів не відчуваєте!"

"А як же перепустка на Південний міст? Що не заслуговує окремого поста в інстаграмі? То як так то?"

"Вітаю з подарунком від Вітєнькі у вигляді перепустки на мандрівки стратегічними об'єктами. Шкода тільки, що не існують імпланти до черепної коробки – теж не завадили б".

"Як там Південний міст. Кажете, не для всіх. Ну-ну. СБУ вже в дорозі".

"Лоханулись. Шкода, але правда життя така. Ми виживаємо, а вони живуть".

"Шо там з приводу купленої перепустки на проїзд Південним мостом? Чому видалили сторіз? Чи все ж таки хтось підказав? А в сторіс так раділи".

"За перепустку просто дно, дуже неочікувано".

"Насправді це не дуже смішно… Поки наші військові гинуть за те, щоб ми могли ще хоч один день спокійно прожити, дехто про це забуває... Соромно Катю за вас і вашу сім'ю".

Крім того, на коментар про те, що півкраїни воює, а півкраїни купує своїм "заям" перепустки, Катерина Репяхова відповіла, що її чоловік також воює на своєму фронті.

А щодо того, що купують перепустки, так ви подивіться уважно відео. Я недоречно пожартувала щодо подарунку – поїздки через міст, а не самої перепустки…,

– написала вона.



Катерина Репяхова відповіла на звинувачення / Скриншот коментарів

Проте, є й такі що стали на захист Віктора Павліка. Деякі фани підтримують зіркове подружжя:

"От завелись всі за ту перепустку… з мухи слона роздули… скільки Віктор Павлік благодійних концертів провів, я думаю він заслужив на цю перепустку!"

"Ви прекрасні, люблю вашу родину. Щастя вам безмежного".

"Ви чудові! Не читайте тих, хто пише гадості".

"Прочитала коменти, скільки зла та заздрості. Яке таке злодійство зробили люди? Це відео якось поміняло хід війни? Катя та її чоловік постійно допомагають ЗСУ донатами, благодійними концертами, зборами на користь армії. Не розводьте срач між українцями. Помилилась людина, всі ми живі".

"Чому ви всі придовбалися до них??? Ви під'їдьте до того моста та подивитися хто там та на яких тачках їздить. І спитайте у них звідки перепустки.. Які ви всі любителі робити з мухи слона".

"Катя, хочу вас підтримати! Насправді реально роздули, вже з мухи слона зробили! Люди, підіть задонатьте, а не лізете сюди. Катя, все буде добре".

Нагадаємо, що Віктор Павлік вже вибачився за інцидент і пояснив, що цей документ був необхідний йому як артисту, адже він часто повертається з благодійних концертів у комендантську годину. Дружині спецперепустку він нібито не дарував. Катя Репяхова теж визнала, що була неправа, помилилася й недоречно пожартувала. Однак разом з тим дорікнула хейтерам, які "як ті орки готові зжерти своїх же".