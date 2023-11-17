Зараз Розовий воює у третій окремій штурмовій бригаді. Про шлях Віктора Розового з гумориста до штурмовика читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Кар'єра коміка Віктора Розового

Віктор Розовий народився у Львові, де і розпочинав свій шлях гумориста. Після КВК в університеті він зі Святославом Антіповим створив команду "Загорецька Людмила Степанівна".

Гумористи перемогли у третьому сезоні "Ліги сміху", розділивши кубок з командою "Стоянівка", а також лідирували у 2018 році на літньому фестивалі в Одесі. Віктор Розовий також відомий завдяки участі в проєктах "Ігри приколів", "Скажене весілля", "Країна У".



"ЗЛС" у Мелітополі / Фото з Вікіпедії

У січні 2022 Віктор Розовий та Євген Кошовий були ведучими нового сезону "Ліги сміху", який пізніше все-таки вийшов на ТБ. У грудні 2022 вийшов спецсезон, де Розовий теж був ведучим – цього разу у військовій формі.



Віктор Розовий на "Лізі сміху" / Скриншот з відео

З гумориста до бійця штурмової бригади

На початку повномасштабного вторгнення Віктор Розовий пішов добровольцем у ССО "Азов". Через бюрократичну тяганину він почав брати участь у бойових діях на початку травня 2022.

Для мене честь бути частиною "Азову". Я хотів піти служити ще у 2014 році. Але так обставини склалися, що не вийшло. І це не через сумніви, а через те, що я не знав, куди йти. В лютому не було взагалі ніяких сумнівів, що треба йти на фронт. Доля могла мене кудись інакше занести, але у мене був друг в "Азові", – розповідав захисник в інтерв'ю УП.

На початку року ССО "Азов" переформувалась у 3-ю окрему штурмову бригаду.

Віктор Розовий розповідав, що виконує різні завдання – від коригування артилерії до супроводу груп. Але з питань безпеки в деталі не вдається. Пізніше Віктора перевели у службу зв'язків з громадськістю. Він брав участь у бойових діях на Півдні України, був на Бахмутському напрямку.



Віктор Розовий з побратимом на Херсонщині / Фото з інстаграму Віктора Розового

Захисник зізнавався, що відчувається певна несправедливість щодо чоловіків, які не покинули своє мирне життя.

Я теж комік, дивлюся зараз коміків. Я гумором уже 1,5 року не займаюся. А всі інші займаються. І так само решта: хто бізнесмен – закрив свій заклад і пішов на війну. Просто приїжджаєш у місто і бачиш, що люди живуть життя. А події, які з тобою відбуваються, важко назвати життям. У військовій спільноті якось так сприймають,

– ділився Розовий.



Віктор Розовий / Фото з інстаграму Віктора Розового

Віктор Розовий часто наголошує на тому, що тил розконцентрований через постійні скандали та дискусії, що не стосуються війни. Цьому сприяло й інфополе, яке розслабило українців.

"Думаю, що українці втрачають концентрацію. Потрібно бути сфокусованими на війні. Коли в тебе з'являються інші проблеми, окрім війни, і вони беруть гору, суспільство втрачає концентрацію. Перші місяці військові творили чудеса. А людям у тилу розповідали, що росіяни – слабка армія, що в них ніхто стріляти не вміє, що балістичні ракети ось-ось закінчуються, що вони всі брудні".



Віктор Розовий / Фото з інстаграму Віктора Розового

Захисник продовжує служити у 3 ОШБр та інколи з'являється у роликах, які бригада публікує в інтернеті.

Я собі так накрутив, ніби моя свідомість створює Всесвіт, і все існує, тому що я існую. Тому я не помру. Як у комп'ютерній грі: не помру, поки не захочу. Тому я не хвилююся, у мене такий погляд на життя. Міни вибухають, а мені смішно: "Погнали далі",

– казав Віктор Розовий.

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