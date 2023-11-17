Сейчас Розовый сражается в Третьей отдельной штурмовой бригаде. О пути Виктора Розового из юмориста в защитники читайте в материале 24 Канала.

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Карьера комика Виктора Розового

Виктор Розовый родился во Львове, где и начал свой путь юмориста. После КВН в университете он со Святославом Антиповым создал команду "Загорецька Людмила Степанівна".

Юмористы победили в третьем сезоне "Лиги смеха", разделив кубок с командой "Стояновка", а также лидировали в 2018 году на летнем фестивале в Одессе. Виктор Розовый также известен благодаря участию в проектах "Игры приколов", "Скажене весілля", "Страна У".



"ЗЛС" в Мелитополе / Фото из Википедии

В январе 2022 года Виктор Розовый и Евгений Кошевой были ведущими нового сезона "Лиги смеха", который позже все-таки вышел на ТВ. В декабре 2022 года вышел спецсезон, где Розовый тоже был ведущим – на этот раз в военной форме.



Виктор Розовый на "Лиге смеха" / Скриншот с видео

Из юмориста к бойцу штурмовой бригады

В начале полномасштабного вторжения Виктор Розовый пошел добровольцем в ССО "Азов". Из-за бюрократических проволочек он начал участвовать в боевых действиях в начале мая 2022 года.

Для меня честь быть частью "Азова". Я хотел служить еще в 2014 году. Но так обстоятельства сложились, что не вышло. И это не из-за сомнений, а из-за того, что я не знал, куда идти. В феврале вообще не было никаких сомнений, что надо идти на фронт. Судьба могла меня куда-нибудь иначе занести, но у меня был друг в "Азове", – рассказывал защитник в интервью УП.

В начале года ССО "Азов" переформировалось в 3-ю отдельную штурмовую бригаду.

Виктор Розовый рассказывал, что выполняет разные задачи – от корректировки артиллерии до сопровождения групп. Но по безопасности в детали не удается. Позже Виктора перевели в службу по связям с общественностью. Он участвовал в боевых действиях на Юге Украины, был на Бахмутском направлении.



Виктор Розовый с побратимом на Херсонщине / Фото из инстаграма Виктора Розового

Защитник признавался, что чувствуется определенная несправедливость в отношении мужчин, не покинувших свою мирную жизнь.

Я тоже комик, смотрю сейчас комиков. Я юмором уже 1,5 года не занимаюсь. А все остальные занимаются. И так же остальные: кто бизнесмен – закрыл свое заведение и пошел на войну. Просто приезжаешь в город и видишь, что люди живут жизнью. А происходящие с тобой события трудно назвать жизнью. В военном сообществе как-то так воспринимают,

– делился Розовый.



Виктор Розовый / Фото из инстаграма Виктора Розового

Виктор Розовый часто подчеркивает, что тыл расконцентрирован из-за постоянных скандалов и дискуссий, не касающихся войны. Этому способствовало и инфополе, расслабившее украинцев.

"Думаю, что украинцы теряют концентрацию. Нужно быть сфокусированными на войне. Когда у тебя появляются другие проблемы, кроме войны, и они одерживают верх, общество теряет концентрацию. Первые месяцы военные творили чудеса. А людям в тылу рассказывали, что русские – слабая армия, что в них никто стрелять не умеет, что баллистические ракеты вот-вот заканчиваются, что они все грязные".



Виктор Розовый / Фото из инстаграма Виктора Розового

Защитник продолжает служить в 3 ОШБр и иногда появляется в роликах, публикуемых бригадой в интернете.

Я себе так накрутил, будто мое сознание создает Вселенную, и все существует, потому что существую. Потому я не умру. Как в компьютерной игре: не умру, пока не захочу. Потому я не волнуюсь, у меня такой взгляд на жизнь. Мины взрываются, а мне смешно: "Погнали дальше",

– говорил Виктор Розовый.

Виктор Розовый на позициях с гранатометным взводом: смотрите видео