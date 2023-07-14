Співак Віктор Романченко народився в Херсонській області. Паралельно з навчанням у школі він професійно займався греко-римською боротьбою в спортивній школі. Його спортивна кар'єра була доволі успішною. Роман навіть брав участь у чемпіонаті світу в Польщі. Та після випускного спортивна кар'єра зазнала краху.

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У 1997 році Віктор вступив на факультет фізичного виховання. Після закінчення університету почав викладати фізкультуру. Любов до музики проявлялась навіть там. За весь час навчання в університеті та після нього часом виступав на концертах, які відбувались в університеті й концертних залах Херсона. 24 Канал розкаже більше про шлях артиста в шоу "Х-Фактор" та музичну кар'єру після нього.

Тріумфальна перемога на "Х-Факторі"

У 2010 році 33-річний вчитель фізкультури вирішив взяти участь в шоу, бо вірив, що це допоможе йому стати зіркою. Так і сталося. Спершу він подав свою кандидатуру на номінацію "X-Фактор онлайн". Чоловік виступив на сцені з піснею "Я не люблю вас и люблю". Глядачів вразив талант Віктора. Відтак він став переможцем у номінації та автоматично потрапив до тренувального табору наступного сезону шоу. Учасник успішно пройшов етап тренувального табору та "Візити до суддів". У суперфіналі він змагався з Олегом Кензовим. Віктору вдалося переспівати опонента і стати переможцем другого сезону "X-Фактора". Його приз склав два мільйони гривень.

Виступ Віктора Ромаченка у фіналі "Х-Фактора": дивитись відео онлайн

В одному з інтерв'ю вокаліст так описував зміни в житті після перемоги: "Моє життя після "Х-фактора" змінилося кардинально, оскільки до шоу я був викладачем фізкультури в університеті. А вже після першого виступу на сцені моє життя перевернулося з ніг на голову. І зараз я можу займатися улюбленою справою, записувати пісні та давати концерти! І це дуже круто!".

Виступ з гуртом Queen та Адамом Ламбертом

У 2012 році Віктору Романченку випала нагода виступити з легендарним гуртом Queen та американським співаком Адамом Ламбертом. Це відбулося в рамках благодійного концерту у підтримку людей, хворих на СНІД.

Нацвідбір на Євробачення-2014

Через декілька років після перемоги в шоу співак взяв участь у Національному відборі Євробачення-2014. За результатами першого етапу він навіть увійшов до двадцятки найкращих. Віктор тоді виступав з піснею "На краю пропасти". Втім, перемогу тоді здобула Марія Яремчук з піснею Tick-Tock.

Віктор Романченко на Нацвідборі: дивитись відео онлайн

Музична кар'єра після талант-шоу

Після участі в музичному талант-шоу вокаліст продовжив творити. Зокрема, він випустив такі пісні: "Где ти", "Дикий зверь", "Я услышу" та багато інших.

Віктор Романченко – "Где ты": дивитись відео онлайн

Де Віктор Романченко під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення співак презентував пісню, присвячену подіям в Україні. Трек вийшов 17 квітня 2022 року. За словами виконавця, текст він написав швидко, на аранжування, запис вокалу і зведення знадобилося 2-3 тижні.

Зараз дуже складно, неспокійно та гаряче скрізь, по Україні. Перші кілька тижнів після початку війни я був розгублений дуже сильно, як і решта українців. Я не міг до кінця усвідомити, як таке могло статися. А після двох тижнів шоку, почали самі по собі народжуватися тексти. Я не міг більше сидіти, хотів щось робити,

– розповідав співак.

Зараз Віктор не дуже часто з'являється в соцмережах та не презентує нових композицій. Однак відомо, що цього року на День захисту дітей він виступав у Трускавці.

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