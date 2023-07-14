Певец Виктор Романченко родился в Херсонской области. Параллельно с учебой в школе он профессионально занимался греко-римской борьбой в спортивной школе. Его спортивная карьера была достаточно успешной. Роман даже участвовал в чемпионате мира в Польше. Но после выпускного спортивная карьера потерпела крах.

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В 1997 году Виктор поступил на факультет физического воспитания. После окончания университета начал преподавать физкультуру. Любовь к музыке проявлялась даже там. За все время обучения в университете и после него он выступал на концертах, которые проходили в университете и концертных залах Херсона. 24 Канал расскажет больше о пути артиста в шоу "Х-Фактор" и музыкальной карьере после него.

Триумфальная победа на "Х-Факторе"

В 2010 году 33-летний учитель физкультуры решил принять участие в шоу, потому что верил, что это поможет ему стать звездой. Так и вышло. Сначала он подал свою кандидатуру на номинацию "X-фактор онлайн". Мужчина выступил на сцене с песней "Я не люблю вас и люблю". Зрителей поразил талант Виктора. Следовательно, он стал победителем в номинации и автоматически попал в тренировочный лагерь следующего сезона шоу. Участник успешно прошел этап тренировочного лагеря и "Визит к судьям". В суперфинале он соперничал с Олегом Кензовым. Виктору удалось перепеть оппонента и стать победителем второго сезона "X-Фактора". Его приз составил два миллиона гривен.

Выступление Виктора Ромаченко в финале на "Х-Факторе": смотреть видео онлайн

В одном из интервью вокалист так описывал изменения в жизни после победы: "Моя жизнь после "Х-фактора" изменилась кардинально, поскольку до шоу я был преподавателем физкультуры в университете. А уже после первого выступления на сцене моя жизнь перевернулась с ног на голову. И сейчас я могу заниматься любимым делом, записывать песни и давать концерты! И это очень круто!".

Выступление с группой Queen и Адамом Ламбертом

В 2012 году Виктору Романченку представился случай выступить с легендарной группой Queen и американским певцом Адамом Ламбертом. Это произошло в рамках благотворительного концерта в поддержку людей, больных СПИДом.

Нацотбор на Евровидение-2014

Через несколько лет после победы в шоу певец принял участие в Национальном отборе Евровидения-2014. По результатам первого этапа он даже вошел в двадцатку лучших. Виктор тогда выступал с песней "На краю пропасти". Но победу тогда одержала Мария Яремчук с песней Tick-Tock.

Виктор Романченко на Нацотборе: смотреть видео онлайн

Музыкальная карьера после талант-шоу

После участия в музыкальном талант-шоу, вокалист продолжил творить. В частности, он выпустил такие песни: "Где ты", "Дикий зверь", "Я услышу" и многие другие.

Виктор Романченко – "Где ты": смотреть видео онлайн

Где Виктор Романченко во время войны

После начала полномасштабного вторжения певец представил песню, посвященную событиям в Украине. Трек вышел 17 апреля 2022 года. По словам исполнителя, текст он написал быстро, на аранжировку, запись вокала и возведение понадобилось 2-3 недели.

Сейчас очень сложно, беспокойно и горячо везде по Украине. Первые несколько недель после начала войны я был растерян очень сильно, как и остальные украинцы. Я не мог до конца осознать, как такое могло произойти. А после двух недель шока начали сами по себе рождаться тексты. Я не мог больше сидеть, хотел что-то делать,

– рассказывал певец.

Сейчас Виктор не очень часто появляется в соцсетях и не публикует новых композиций. Однако известно, что в этом году в День защиты детей он выступал в Трускавце.

Как изменилась внешность Виктора Романченко: фотосравнение