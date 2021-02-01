Віктор Павлік вперше розповів, як пережив смерть сина

Популярний український співак Віктор Павлік вперше після смерті 21-річного сина наважився дати інтерв'ю. Артист розповів, що пережити втрату йому допомогли молитви.

Джерело: "Життя відомих людей"

У серпні 2020 року Віктор Павлік втратив молодшого сина Павла. Хлопцеві був лише 21 рік. Після смерті дитини музикант відмовлявся давати інтерв'ю і лише через декілька місяців погодився на розмову з журналістами.

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Віктор Павлік про смерть сина

Павло Павлік боровся зі смертельною хворобою, яку, на жаль, так і не зміг подолати. Для батьків хлопця його смерть була дуже болісною. Віктор Павлік зізнався, що у цей складний період у житті рятувався молитвами до Бога.

"Сам у будь-якій кімнаті, машині, чи просто десь у тиші я жаліюся йому й отримую відповіді через Святого Духа. Я це відчуваю. Він мені говорить: "Все буде добре, я з тобою. Я тебе ніколи не залишу. Ти мій син", – поділився Павлік.

Артист додав, що також йому допомагає кохана дружина, яка постійно поряд із ним. Вони разом вже 5 років і за цей час Катя ніколи не залишала свого обранця. Навесні 2020 року закохані одружилися і тепер чекають на народження спільного сина.

Інтерв'ю Віктора Павліка: дивіться відео онлайн

Що відомо про смерть Павла Павліка

В жовтні 2018 року у молодшого сина Віктора Павліка діагностували саркому хребців. Тоді він розпочав активну боротьбу зі смертельною хворобою. За майже 2 роки хлопець пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії. Павло постійно перебував під наглядом лікарів. Та з травня 2020 року його стан лише погіршувався. У хлопця боліли руки, почали відмовляти пальці. Останні 2 місяці свого життя він пересувався лише за допомогою коляски.

У червні 2020 року Павло вирішив припинити лікування і пояснив це тим, що хоче, щоб його організм відновився після численних медикаментів та самостійно почав боротися з недугою. Та це не допомогло. Наприкінці липня син Павліка потрапив у хоспіс, а 7 серпня його мати повідомила про смерть.