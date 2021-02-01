26-річна дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова вагітна первістком. Вже в червні цього року дівчина народить коханому четверту дитину. Артист розсекретив стать малюка та зізнався, що чекає на сина.

Джерело: ЖВЛ

Обраниця та концертна директорка співака раніше розповідала, що мріяла про хлопчика та була переконана, що вперше завагітніє саме сином.

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Катерина Реп'яхова народить Віктору Павліку сина

На початку січня подружжя оголосило про майбутнє поповнення в родині та розсекретило, що малюк народиться в червні на день народження Катерини Реп'яхової. Головною інтригою залишалась стать дитини. У новому інтерв'ю Віктор Павлік зізнався, що з молодою дружиною чекає на сина.

Виходить, це буде наймолодший Павлік! Це буде брат моїх дітей Сашка і Христини. І Павла! Царство йому небесне. І це буде дядько моїх онуків! Це дуже цікаво! Бачте, як воно в житті,

– поділився артист.

Він не приховує, що вкрай мало часу приділяв вихованню дітей від попередніх шлюбів. Проте обіцяє, що четвертому нащадку буде віддаватися сповна – менше працюватиме та більше часу проводитиме з малюком і дружиною Катею.

"Звичайно, коли в нас з Катею народиться дитинка, і це буде хлопчик, максимально буде вкладено себе в нього. Хочеться піти на той світ з нормальною чистою душею, щоб там зустрітися з моїм сином. З Павліком. І не соромно було дивитися йому в очі чи обійняти його. А я свято вірю, що ми обов'язково на тому світі зустрінемося", – наголосив Віктор Павлік.

Додамо, раніше Катерина Реп'яхова поділилась, що з дитинства мріяла стати мамою хлопчика та назвати малюка Михайлом. Схоже, інтриги з іменем майбутнього сина Павліка не буде.

Нагадаємо, у Віктора Павліка є троє дітей від трьох попередніх шлюбів – 36-річний Олександр від дружини Лідії, 34-річна донька Христина від дружини Світлани та Павло від Лариси Созаєвої, Молодший син помер в серпні 2020 року від раку кісток.

Інтерв'ю Віктора Павліка: дивіться відео онлайн