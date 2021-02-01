Популярный украинский певец Виктор Павлик впервые после смерти 21-летнего сына решился дать интервью. Артист рассказал, что пережить потерю ему помогли молитвы.

Источник: "Жизнь известных людей"

В августе 2020 года Виктор Павлик потерял младшего сына Павла. Парню был всего 21 год. После смерти ребенка музыкант отказывался давать интервью и только через несколько месяцев согласился на разговор с журналистами.

Читайте также Виктор Павлик рассекретил пол будущего ребенка

Виктор Павлик о смерти сына

Павел Павлик боролся со смертельной болезнью, которую, к сожалению, так и не смог одолеть. Для родителей парня его смерть была очень болезненной. Виктор Павлик признался, что в этот сложный период в жизни спасался молитвами к Богу.

"Сам в любой комнате, машине или просто где-то в тиши я жалуюсь ему и получаю ответы через Святого Духа. Я это чувствую. Он мне говорит: "Все будет хорошо, я с тобой. Я тебя никогда не оставлю. Ты мой сын", – поделился Павлик.

Артист добавил, что также ему помогает любимая жена, которая постоянно рядом с ним. Они вместе уже 5 лет и за это время Катя никогда не оставляла своего избранника. Весной 2020 года влюбленные поженились и теперь ждут рождения общего сына.

Интервью Виктора Павлика: смотрите видео онлайн

Что известно о смерти Павла Павлика

В октябре 2018 года у младшего сына Виктора Павлика диагностировали саркому позвонков. Тогда он начал активную борьбу со смертельной болезнью. Почти за 2 года парень прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Павел постоянно находился под наблюдением врачей. Но с мая 2020 года его состояние только ухудшалось. У парня болели руки, начали отказывать пальцы. Последние 2 месяца своей жизни он передвигался только с помощью коляски.

В июне 2020 года Павел решил прекратить лечение и объяснил это тем, что хочет, чтобы его организм восстановился после многочисленных медикаментов и самостоятельно начал бороться с недугом. Но это не помогло. В конце июля сын Павлика попал в хоспис, а 7 августа его мать сообщила о смерти.