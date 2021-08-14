Віктор Павлік відверто розповів про сварки з молодою дружиною

Відомий український співак Віктор Павлік у новому інтерв'ю розповів про стосунки з 27-річною дружиною. Він зізнався, що у пари часто можуть виникати суперечки, однак вони спілкуються та мирно вирішують всі питання.

Відомий український музикант Віктор Павлік понад рік перебуває у шлюбі з Катериною Реп'яховою, яка молодша від співака на 28 років. Він відверто розповів, через що конфліктує з молодою дружиною.

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Віктор Павлік про сварки з Реп'яховою

Попри велику різницю у віці, сварки артиста з коханою такі, як і у звичайного подружжя. Вони часто сперечаються через певні побутові питання. Також Віктор Павлік може не дослухатися до певних прохань дружини.

Виконавець також відреагував на чутки про те, що він підкаблучник. Він наголосив, що вирішує всі питання разом з Катериною через спілкування.

Не буває ніколи, щоб я скинув шапку до підлоги: "Ні, буде по-моєму". Все, що Катя часом пропонує або каже, – ми радимося, вона ніколи не каже, що це в приказному порядку. Вона знає, що зі мною так не можна. Десь якась дуже мала частка правди в цьому є, але це хайп,

– поділився Віктор Павлік.



Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової

Як Павлік ставиться до праці дружини

Катерина Реп'яхова є концертною директоркою артиста, але водночас і блогеркою. Віктор Павлік вважає, що його кохана якісно виконує свою роботу, постійно вчиться та вдосконалюється.

Також співак розповів, що поруч з дружиною він почуває себе набагато молодшим та енергійним. Він заявив, що серед спільного з Катериною у нього любов до роботи та відданість їй.

Інтерв'ю з Віктором Павліком: дивіться відео онлайн

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