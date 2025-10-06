Дотепер Віктор Павлік зберігав мовчання з приводу слів свого колеги. Однак нещодавно відреагував на критику у свій бік у коментарі для програми "Ближче до зірок", передає Showbiz 24.
Віктор Павлік пояснив, що на весь хейт у свій бік реагує однаково. Зокрема, він не звертає увагу на критичні коментарі й оминає їх стороною. На думку артиста, на це не варто зважати.
Як тільки починаю бачити, що хтось щось негативне пише, я просто виходжу звідти й вже це не читаю далі. Ну, навіщо собі псувати нерви?
– сказав співак.
Чому Юрко Юрченко розкритикував Віктора Павліка?
На початку серпня цього року лідер гурту Yurcash Юрко Юрченко опублікував емоційний допис, в якому відхрестився від багаторічної дружби з Віктором Павліком. Він назвав колегу "слизьким равликом-павліком" і "політичним бісексуалом".
Юрко Юрченко пояснив, що причиною такого рішення для нього стала вподобайка Віктора Павліка на пам'ятному дописі про Яна Табачника.
Зазначимо, Ян Табачник – акордеоніст, політик та колишній депутат від проросійської "Партії регіонів", який симпатизував Віктору Януковичу й товаришував з путіністом Кобзоном.
На думку Юрка Юрченка, Віктор Павлік повинен мати чітку політичну позицію.
"Бути народним артистом України й водночас політичним бісексуалом в такі часи неможливо і неприйнятно! Кожен з нас має визначитись! Час був – він сплив! Будь українцем! Або – не будь! Бо така недопозиція і привела до нас війну!" – вважає музикант.
Де зараз Юрко Юрченко?
Співак та композитор ще з 2014 року підтримував українських військових. Та після початку повномасштабного вторгнення і сам долучився до лав ЗСУ. Артист зізнавався, що не обговорював з сім'єю рішення піти на фронт.
Здебільшого він не розповідає про свою службу, обов'язки чи напрямок, на якому перебуває. Однак у 2022 році було відомо, що Юрко Юрченко долучився до стрілецького батальйону "Карпатська Січ".
Влітку 2023 Юрко Юрченко після концерту потрапив до лікарні. Співак повідомив, що майже повністю втратив слух. Причинами могли бути акубаротравма, перевтома й наслідки прольотів.