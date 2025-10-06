Дотепер Віктор Павлік зберігав мовчання з приводу слів свого колеги. Однак нещодавно відреагував на критику у свій бік у коментарі для програми "Ближче до зірок", передає Showbiz 24.

До слова Віктор Павлік поділився рідкісним фото з мамою та старшою сестрою: "Нечасто так буває"

Віктор Павлік пояснив, що на весь хейт у свій бік реагує однаково. Зокрема, він не звертає увагу на критичні коментарі й оминає їх стороною. На думку артиста, на це не варто зважати.

Як тільки починаю бачити, що хтось щось негативне пише, я просто виходжу звідти й вже це не читаю далі. Ну, навіщо собі псувати нерви?

– сказав співак.

Чому Юрко Юрченко розкритикував Віктора Павліка?

На початку серпня цього року лідер гурту Yurcash Юрко Юрченко опублікував емоційний допис, в якому відхрестився від багаторічної дружби з Віктором Павліком. Він назвав колегу "слизьким равликом-павліком" і "політичним бісексуалом".

Юрко Юрченко пояснив, що причиною такого рішення для нього стала вподобайка Віктора Павліка на пам'ятному дописі про Яна Табачника.

Зазначимо, Ян Табачник – акордеоніст, політик та колишній депутат від проросійської "Партії регіонів", який симпатизував Віктору Януковичу й товаришував з путіністом Кобзоном.

На думку Юрка Юрченка, Віктор Павлік повинен мати чітку політичну позицію.

"Бути народним артистом України й водночас політичним бісексуалом в такі часи неможливо і неприйнятно! Кожен з нас має визначитись! Час був – він сплив! Будь українцем! Або – не будь! Бо така недопозиція і привела до нас війну!" – вважає музикант.

Де зараз Юрко Юрченко?