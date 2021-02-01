Стать поки не оголошуємо: Віктор Павлік спростував новину про те, що у нього народиться син

Відомий український музикант Віктор Павлік та його молода дружина Катерина очікують на народження дитини. Мережею ширяться новини про те, що у подружжя народиться син, проте пара спростувала цю інформацію. Стать малюка планують оголосити на спеціальній вечірці.

Джерело: інстаграм Катерини Реп'яхової

Віктор Павлік дав відверте інтерв'ю для програми "Життя відомих людей", що транслюють на телеканалі "1+1". У ньому музикант відповів на запитання щодо особистого життя. Зокрема, вкотре згадав про особливий період у житті, адже зовсім скоро у нього народиться малюк. Проте стать дитини артист та його кохана поки що тримають у таємниці.

До теми Віктор Павлік розсекретив стать майбутньої дитини

В інстаграм-сторіс Катерина подякувала усім за привітання з синочком, проте зазначила, новини про те, що у них народиться хлопчик – це лише версія телеканалу "1+1".

За словами Віктора Павліка, під час інтерв'ю він сказав: "Катя народить дитину: хлопчика або дівчинку". Під час монтажу телеканал вирізав ті моменти, де мовилося про доньку, і таким чином у мережі з'явилася інформація про те, що Катерина носить під серцем сина.

Реп'яхова додала, що поки вони не планують розсекречувати стать дитини. Це зроблять урочисто, на спеціальній вечірці.

Віктор та Катерина обрали ім'я для дитини

Проте пара не залишила прихильників без нових подробиць з особистого життя. Віктор зазначив, що незалежно від того, хто у них народиться, ім'я буде однакове. Якщо Катя народить хлопчика, то буде Михайло, а якщо дівчинку – Мішель.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова про стать дитини: дивіться відео онлайн