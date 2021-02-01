Известный украинский музыкант Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина ожидают рождения ребенка. Сетью распространяются новости о том, что у супругов родится сын, однако пара опровергла эту информацию. Пол малыша планируют объявить на специальной вечеринке.

Источник: инстаграм Екатерины Репяховой

Виктор Павлик дал откровенное интервью для программы "Жизнь известных людей", что транслируется на телеканале "1+1". В нем музыкант ответил на вопрос о личной жизни. В частности, в очередной раз вспомнил об особом периоде в жизни, ведь совсем скоро у него родится малыш. Однако пол ребенка артист и его возлюбленная пока держат в тайне.

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В инстаграм-сторис Екатерина поблагодарила всех за поздравления с сынишкой, однако отметила, новости о том, что у них родится мальчик – это лишь версия телеканала "1+1".

По словам Виктора Павлика, во время интервью он сказал: "Катя родит ребенка: мальчика или девочку". При монтаже телеканал вырезал те моменты, где говорилось о дочери, и таким образом в сети появилась информация о том, что Екатерина носит под сердцем сына.

Репяхова добавила, что пока они не планируют рассекречивать пол ребенка. Это сделают торжественно, на специальной вечеринке.

Виктор и Екатерина выбрали имя для ребенка

Однако пара не оставила сторонников без новых подробностей из личной жизни. Виктор отметил, что независимо от того, кто у них родится, имя будет одинаковое. Если Катя родит мальчика, то будет Михаил, а если девочку – Мишель.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова о поле ребенка: смотрите видео онлайн