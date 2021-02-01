Віктор Павлік розсекретив стать майбутньої дитини

26-річна дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова вагітна первістком. Вже в червні цього року дівчина народить коханому четверту дитину. Мережею ширяться новини про те, що кохана артиста народить сина, проте Павлік спростував цю інформацію.

Джерело: ЖВЛ

Обраниця та концертна директорка співака раніше розповідала, що мріяла про хлопчика та була переконана, що вперше завагітніє саме сином.

Важливо Стать поки не оголошуємо: Віктор Павлік спростував новину про те, що у нього народиться син

Катерина Реп'яхова народить Віктору Павліку сина

На початку січня подружжя оголосило про майбутнє поповнення в родині та розсекретило, що малюк народиться в червні на день народження Катерини Реп'яхової. Головною інтригою залишалась стать дитини. У новому інтерв'ю Віктор Павлік зізнався, що з молодою дружиною чекає на сина.

Виходить, це буде наймолодший Павлік! Це буде брат моїх дітей Сашка і Христини. І Павла! Царство йому небесне. І це буде дядько моїх онуків! Це дуже цікаво! Бачте, як воно в житті,

– поділився артист.

Він не приховує, що вкрай мало часу приділяв вихованню дітей від попередніх шлюбів. Проте обіцяє, що четвертому нащадку буде віддаватися сповна – менше працюватиме та більше часу проводитиме з малюком і дружиною Катею.

"Звичайно, коли в нас з Катею народиться дитинка, і це буде хлопчик, максимально буде вкладено себе в нього. Хочеться піти на той світ з нормальною чистою душею, щоб там зустрітися з моїм сином. З Павліком. І не соромно було дивитися йому в очі чи обійняти його. А я свято вірю, що ми обов'язково на тому світі зустрінемося", – наголосив Віктор Павлік.

Додамо, раніше Катерина Реп'яхова поділилась, що з дитинства мріяла стати мамою хлопчика та назвати малюка Михайлом. Схоже, інтриги з іменем майбутнього сина Павліка не буде.

Через декілька годин після випуску програми "Життя відомих людей" подружжя звернулося до шанувальників. Катерина та Віктор подякували за привітання, проте зазначили, що під час монтажу телеканал "1+1" вирізав слова Павліка, коли він говорив про доньку. Музикант сказав: "Катя народить дитину: хлопчика або дівчинку", проте не все речення використали у програмі. Закохані наголосили, що наразі вони не розсекречують статі малюка, а зроблять це на спеціальній вечірці.

Нагадаємо, у Віктора Павліка є троє дітей від трьох попередніх шлюбів – 36-річний Олександр від дружини Лідії, 34-річна донька Христина від дружини Світлани та Павло від Лариси Созаєвої, Молодший син помер в серпні 2020 року від раку кісток.

Інтерв'ю Віктора Павліка: дивіться відео онлайн