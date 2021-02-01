26-летняя жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова беременна первенцем. Уже в июне этого года девушка родит любимому четвертого ребенка. По сети распространяются новости о том, что возлюбленная артиста родит сына, однако Павлик опроверг эту информацию.

Источник: ЖВЛ

Избранница и концертный директор певца ранее рассказывала, что мечтала о мальчике и была убеждена, что впервые забеременеет именно сыном.

Важно Пол пока не объявляем: Виктор Павлик опроверг новость о том, что у него родится сын

Екатерина Репяхова родит Виктору Павлику сына

В начале января супруги объявили о грядущем пополнении в семье и рассекретили, что малыш родится в июне на день рождения Екатерины Репяховой. Главной интригой оставался пол ребенка. В новом интервью Виктор Павлик признался, что с молодой женой ждет сына.

Выходит, это будет самый молодой Павлик! Это будет брат моих детей Саши и Кристины. И Павла! Царство ему небесное. И это будет дядя моих внуков! Это очень интересно! Видите, как оно в жизни,

– поделился артист.

Он не скрывает, что крайне мало времени уделял воспитанию детей от предыдущих браков. Однако обещает, что четвертому отпрыску будет отдаваться сполна – меньше будет работать и больше времени проводить с малышом и женой Катей.

"Конечно, когда у нас с Катей родится ребенок, и это будет мальчик, максимально будет вложено себя в него. Хочется уйти на тот свет с нормальной чистой душой, чтобы там встретиться с моим сыном. С Павликом. И не стыдно было смотреть ему в глаза или обнять его. А я свято верю, что мы обязательно на том свете встретимся", – подчеркнул Виктор Павлик.

Добавим, ранее Екатерина Репьяхова поделилась, что с детства мечтала стать мамой мальчика и назвать малыша Михаилом. Похоже, интриги с именем будущего сына Павлика не будет.

Через несколько часов после выпуска программы "Жизнь известных людей" супруги обратились к поклонникам. Екатерина и Виктор поблагодарили за поздравления, однако отметили, что во время монтажа телеканал "1+1" вырезал слова Павлика, когда он говорил о дочери. Музыкант сказал: "Катя родит ребенка: мальчика или девочку", однако не все предложения использовали в программе. Влюбленные отметили, что сейчас они не рассекречивают пола малыша, а сделают это на специальной вечеринке.

Напомним, у Виктора Павлика есть трое детей от трех предыдущих браков – 36-летний Александр от жены Лидии, 34-летняя дочь Кристина от жены Светланы и Павел от Ларисы Созаевой, Младший сын умер в августе 2020 года от рака костей.

Интервью Виктора Павлика: смотрите видео онлайн