Віктор Павлік розповів, як його діти відреагували на появу молодшого брата
Джерело:"Факты"
Український співак Віктор Павлік близько місяця тому став батьком учетверте. Його молодший син Михайло за віком, як онуки музиканта. Та старший син і донька однаково привітали батька з народженням братика.
Відомий український співак Віктор Павлік став батьком учетверте 15 червня. У новому інтерв'ю чоловік розповів про те, як змінилися його принципи виховання дітей та реакцію сина та доньки на народження брата.
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Як діти Павліка відреагували на появу брата
Віктор Павлік розповів, що Олександр та Христина тільки зраділи появі братика. Син навіть опублікував інстаграм-сторіз.
Вони привітали й пораділи за мене. Син і дочка вже дорослі, самі батьки, все розуміють. Рідний братик за віком їм, як син. І Павлу моєму, ангелу, царство Небесне, теж був би братиком,
– поділився музикант.
Артист зізнався, що дуже радіє, що став батьком для чотирьох дітей і дідусем для трьох онуків. На думку Віктора Павліка, це велике багатство, яке є найголовнішим у житті. Також музикант змінив погляд на виховання дитини. Адже раніше мало часу приділяв дітям.
Павлік про виховання дітей
"Мало був з ними, мало уваги приділяв. Молодий, довге волосся, гітара, фестивалі, гульня, пиво, друзі... звичайно, я їм багато чого недодав. Але я щасливий, що вони у мене є, живі-здорові, ми нормально спілкуємося. Я всіх люблю однаково, вони для мене дуже близькі, і вони це знають. Звичайно, зараз до Мишка я відчуваю трепетні почуття, є і тривога, як його виховати, поставити на ноги", – розповів Павлік.
Співак наголосив, що хоче навчити молодшого сина Михайла найкращим людським якостям.
У першу чергу – бути хорошою людиною, бути чесною, щирою, доброю, врівноваженою, любити Бога, батьків, людей, життя, жити за Божими законами. Я розумію, що більше уваги йому приділятиме Катя. Тому що я, скільки вистачить сил і здоров'я, буду працювати, їздити з концертами. Але це не означає, що буду любити його менше. Можливо, пізніше Катя з Мішею теж будуть їздити зі мною.
– підсумував виконавець.