Віктор Павлік розповів, скільки заробляє на місяць та на що витрачає гроші
Джерело:"Слава +"
Український виконавець Віктор Павлік у новому інтерв'ю розповів, що на місяць заробляє 5-7 тисяч доларів. Артист зазначив, що в нього багато витрат, а також розсекретив, скільки платить за оренду квартири в Києві.
Віктор Павлік поділився подробицями сценічного та особистого життя. Зокрема музикант розповів про сімейний бюджет, який має з молодою дружиною Катериною Реп'яховою.
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Гонорари Віктора Павліка
Артист розповів, що на місяць здебільшого має 2-3 виступи. Гонорар за один концерт становить від 4 до 6 тисяч доларів. З кожної суми Віктор платить зарплату музикантам, організатору. За місяць йому вдається заробити 5-7 тисяч доларів. Павлік наголосив, що комусь цих коштів може вистачити й на рік, але в нього витрати більші.
Сімейний бюджет Павліка та Реп'яхової
Віктор розповів, що всі гроші, які заробляє він, – сімейні. А от заробіток його молодої дружини Катерини Реп'яхової, яка активно розвиває блог в інстаграмі, – особисто її.
Основні витрати у сім'ї Павліка та Реп'яхової щомісяця такі:
- оренда квартири в Києві (80-100 квадратних метрів) – 20 тисяч гривень;
- паркомісця для двох автомобілів – 5 200 гривень;
- паркомісце для мотоцикла – тисяча гривень.
Також Віктор зізнався, що його автомобіль у кредиті, тому він оплачує і його. А ось Катерина придбала собі машину за власні кошти.
Павлік планує відкрити банківський рахунок для новонародженого сина Михайла, де відкладатиме гроші до його повноліття.
Інтерв'ю Віктора Павліка: дивіться відео онлайн