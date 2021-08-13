Віктор Павлік розповів, скільки заробляє на місяць та на що витрачає гроші

Український виконавець Віктор Павлік у новому інтерв'ю розповів, що на місяць заробляє 5-7 тисяч доларів. Артист зазначив, що в нього багато витрат, а також розсекретив, скільки платить за оренду квартири в Києві.

Віктор Павлік поділився подробицями сценічного та особистого життя. Зокрема музикант розповів про сімейний бюджет, який має з молодою дружиною Катериною Реп'яховою.

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Гонорари Віктора Павліка

Артист розповів, що на місяць здебільшого має 2-3 виступи. Гонорар за один концерт становить від 4 до 6 тисяч доларів. З кожної суми Віктор платить зарплату музикантам, організатору. За місяць йому вдається заробити 5-7 тисяч доларів. Павлік наголосив, що комусь цих коштів може вистачити й на рік, але в нього витрати більші.

Сімейний бюджет Павліка та Реп'яхової

Віктор розповів, що всі гроші, які заробляє він, – сімейні. А от заробіток його молодої дружини Катерини Реп'яхової, яка активно розвиває блог в інстаграмі, – особисто її.

Основні витрати у сім'ї Павліка та Реп'яхової щомісяця такі:

оренда квартири в Києві (80-100 квадратних метрів) – 20 тисяч гривень;

паркомісця для двох автомобілів – 5 200 гривень;

паркомісце для мотоцикла – тисяча гривень.

Також Віктор зізнався, що його автомобіль у кредиті, тому він оплачує і його. А ось Катерина придбала собі машину за власні кошти.

Павлік планує відкрити банківський рахунок для новонародженого сина Михайла, де відкладатиме гроші до його повноліття.

Інтерв'ю Віктора Павліка: дивіться відео онлайн