Популярний український виконавець Віктор Павлік дав відверте інтерв'ю, у якому розповів про минуле. Артист пригадав той час, коли мав проблеми з алкоголем. Віктор зізнався, що тоді лікарі сказали йому, якщо буде продовжувати пити, то помре.

Джерело: 24 канал

Віктор Павлік став гостем програми Наталії Валевської ValevskaSHOW. Під час розмови музикант розповів про творчий шлях, особисте життя, а також поділився декількома фактами з минулого. Однією з проблем, з якими Віктор боровся, був алкоголізм.

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Віктор Павлік про проблеми з алкоголем

Чоловік розповів, що раніше він полюбляв відвідувати вечірки, весело проводити час, випити з друзями. Проте такий спосіб життя дав про себе знати і згодом у Віктора почалися серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Я дозволяв собі випити будь-який алкоголь. Спершу, це було весело, організм все сприймав, все було добре. Проте згодом настав момент, коли мій організм почав відмовлятися від алкоголю. Після того, як я випивав, було дуже важко відходити. Тоді траплялося різне, в лікарню також потрапляв. Я цього не приховую. Тоді зрозумів, що своє озеро я вже випив", – поділився Віктор Павлік.

Артист серйозно задумався про стан свого здоров'я і вирішив звернутися до лікарів. Тоді йому сказали, якщо продовжить пити, то помре. Єдине розв'язання цієї проблеми – не зловживати алкоголем та розпочати здоровий спосіб життя. Саме так Віктор і вчинив.

Павлік додав, що у цей переломний період відчував неабияку підтримку теперішньої дружини. Катерина Реп'яхова тоді допомогла коханому і зараз продовжує робити це. Вони разом піклуються про своє здоров'я, не зловживають шкідливою їжею і готуються до народження спільної дитини.

Інтерв'ю Віктора Павліка: дивіться відео онлайн