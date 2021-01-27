Популярный украинский исполнитель Виктор Павлик дал откровенное интервью, в котором рассказал о прошлом. Артист вспомнил то время, когда имел проблемы с алкоголем. Виктор признался, что тогда врачи сказали ему: если будет продолжать пить, то умрет.

Источник: 24 канал

Виктор Павлик стал гостем программы Натальи Валевской. Во время разговора музыкант рассказал о творческом пути, личной жизни, а также поделился несколькими фактами из прошлого. Одной из проблем, с которыми Виктор боролся, был алкоголизм.

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Виктор Павлик о проблемах с алкоголем

Мужчина рассказал, что раньше он любил посещать вечеринки, весело проводить время, выпивать с друзьями. Однако такой образ жизни сказался на самочувствии, и впоследствии у Виктора начались серьезные проблемы со здоровьем.

"Я позволял себе выпить любой алкоголь. Сперва, это было весело, организм все воспринимал, все было хорошо. Однако впоследствии настал момент, когда мой организм начал отказываться от алкоголя. После того, как я выпивал, было очень трудно отходить. Тогда случалось разное, в больницу тоже попадал. Я этого не скрываю. Тогда понял, что свое озеро я уже выпил", – поделился Виктор Павлик.

Артист серьезно задумался о состоянии своего здоровья и решил обратиться к врачам. Тогда ему сказали: если продолжит пить, то умрет. Единственное решение этой проблемы – не злоупотреблять алкоголем и вести здоровый образ жизни. Именно так Виктор и поступил.

Павлик добавил, что в этот переломный период чувствовал большую поддержку нынешней жены. Екатерина Репьяхова тогда помогла любимому и сейчас продолжает делать это. Они вместе заботятся о своем здоровье, не злоупотребляют вредной пищей и готовятся к рождению общего ребенка.

Интервью Виктора Павлика: смотрите видео онлайн